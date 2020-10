Kreissparkasse Augsburg spendet an sieben Bürgerstiftungen

Die Kreissparkasse Augsburg hat an insgesamt sieben Bürgerstiftungen im Landkreis Augsburg jeweils 5.000 Euro gespendet. Mit dieser Aktion greift das Finanzinstitut den Bürgerstiftungen tatkräftig unter die Arme. Sie unterstützen gemeinnützige und mildtätige Zwecke vom Gesundheitswesen, der Jugend- und Altenhilfe, der Kunst und Kultur bis hin zu Bildung und Erziehung in ihren jeweiligen Gemeinden und Märkten Zusmarshausen, Gessertshausen, Aystetten, Kutzenhausen, Diedorf sowie in den Städten Gersthofen und Stadtbergen.

Regelmäßige Spenden der Kreissparkasse Augsburg Wir benötigen Ihre Zustimmung zum Laden dieser Anzeige! Wir verwenden einen Drittanbieterdienst, um Anzeigen darzustellen, die möglicherweise Daten über Ihre Aktivität sammeln. Bitte überprüfen Sie die Details und akzeptieren Sie den Dienst, um diese Anzeige zu sehen. Dieser Inhalt darf aufgrund von Trackern, die dem Besucher nicht bekannt gegeben werden, nicht geladen werden. Der Website-Eigentümer muss die Website mit seinem CMP einrichten, um diesen Inhalt in die Liste der verwendeten Technologien aufzunehmen. Mehr Information Akzeptieren powered by Usercentrics Consent Management Platform

Auch nach 165 Jahren ist die Kreissparkasse Augsburg dem Gemeinwohl verpflichtet und will mit solchen Spenden ihre gesellschaftliche Verantwortung in der Region Augsburg erfüllen. Jährlich spendet die Kreissparkasse eine sechsstellige Summe für Jugend, Kultur, Sport, Umwelt und Soziales – auch durch die Unterstützung von Bürgerstiftungen in der Region.

Lebensqualität für alle und Bürger



Jede Gemeinde habe für ihre erhaltene Spende bereits konkrete Pläne – es gibt gerade in Zeiten der Corona-Pandemie zahlreiche Projekte, die noch stärkerer Förderung bedürfen vor allem im Bereich Familien und Senioren. Die involvierten Bürgermeister freuen sich über die Unterstützung der Kreissparkasse für ihre Gemeinde und ihre Bürger. Helmuth Lindner vom Stiftungsmanagement der Kreissparkasse: „Eine lebendige Stiftungskultur stärkt die Kommunen und damit die Lebensqualität aller Bürgerinnen und Bürger. Wir freuen uns sehr, dass wir dazu einen Beitrag leisten können.“

Über die Kreissparkasse Augsburg Wir benötigen Ihre Zustimmung zum Laden dieser Anzeige! Wir verwenden einen Drittanbieterdienst, um Anzeigen darzustellen, die möglicherweise Daten über Ihre Aktivität sammeln. Bitte überprüfen Sie die Details und akzeptieren Sie den Dienst, um diese Anzeige zu sehen. Dieser Inhalt darf aufgrund von Trackern, die dem Besucher nicht bekannt gegeben werden, nicht geladen werden. Der Website-Eigentümer muss die Website mit seinem CMP einrichten, um diesen Inhalt in die Liste der verwendeten Technologien aufzunehmen. Mehr Information Akzeptieren powered by Usercentrics Consent Management Platform



Mit einer Bilanzsumme von 3,7 Milliarden Euro und 501 Beschäftigten stellt die Kreissparkasse Augsburg einen bedeutenden Wirtschaftsfaktor und Arbeitgeber in der Region dar. Die persönliche Betreuung der Kunden durch qualifizierte Beschäftigte stehe im Mittelpunkt des Handelns. Neben 18 Geschäftsstellen, 26 Selbstbedienungsstellen sowie 60 Geldautomaten steht sie ihren Kunden beim Online-Banking, mit Online-Beratung in der Internet-Filiale und durch telefonische Serviceleistungen rund um die Uhr zur Verfügung. Neben Bankservices können hier auch Produkte abgeschlossen werden. Beratungen werden flexibel nach Vereinbarung und einem ganzheitlichen Ansatz durchgeführt. Die Kombination aller Vertriebs- und Servicekanäle, sowie ein ausgewogenes Produktportfolio für alle Kundengruppen legen die Basis für eine starke Kundenbindung und hohe Kundenzufriedenheit. Ihre Verantwortung für Menschen zeigt die Kreissparkasse Augsburg auch in der Förderung von Kultur, Sport, Umwelt und Sozialem über Spenden, Sponsoring und ehrenamtlichem Engagement.