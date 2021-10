Kreissparkasse Augsburg begrüßt 18 junge Azubis

Die erste berufliche Entscheidung nach der Schulzeit ist für viele die Wahl einer Ausbildung. In diesem Jahr gestaltete sich der Bewerbungsprozess für Suchende und Unternehmen durch die Pandemie. Trotzdem durfte die Kreissparkasse Augsburg gleich 18 neue Auszubildende in Empfang nehmen. Zeitnah konnte das Unternehmen ein 50-jähriges Jubiläum feiern. Fast alle werden in den kommenden drei Jahren die Lehre als Bankkaufleute durchlaufen. Nur eine neue Mitarbeiterin nimmt ein duales BWL-Studium and der Dualen Hochschule Baden-Württemberg in Ravensburg.

In ihrer Ausbildung erwarte die Neuankömmlinge eine anspruchsvolle und lehrreiche Zeit. „Unsere Auszubildenden sind vom ersten Tag an in die Beratung der Kunden und in unsere Projekte mit eingebunden. Während der Ausbildung erwerben sie nicht nur umfangreiches Fachwissen, sondern haben auch die Möglichkeit, sich persönlich weiterzuentwickeln und eigene Ideen einzubringen und umzusetzen“, erzählt Dr. Wolfgang Zettl, Vorstandsmitglied der Kreissparkasse Augsburg. Der neue Jahrgang konnte sich bereits vorab kennenlernen. Im Juli traf man sich sowohl in Präsenz als auch in einem virtuellen Meeting.

Die Personalstruktur der Kreissparkasse Augsburg birgt Potenzial zur anschließenden Übernahme. Viele Mitarbeitende stehen vor ihrem Eintritt in den Ruhestand. Zettl beteuert, dass es wichtig sei diese freien Stellen mit eigenen Fachkräften zu besetzen. Dahingehend wurde bereits die Zahl der Ausbildungsplätze erhöht. Durch die Pandemie hat sich zudem der Ausbildungsalltag weiter digitalisiert. Trotzdem bemühe man sich weiter den persönlichen Kontakt zwischen Azubis und Ausbildern zu erhalten. So will man seine Filialen von morgen bestens für die Zukunft aufstellen.

Demnächst fusionieren die Kreissparkasse Augsburg und die Sparkasse Memmingen-Lindau-Mindelheim. Das Einsatzgebiet der Lehrlinge wird sich weiterhin auf den Landkreis Augsburg beschränken. Daher sollen sich laut Dr. Wolfgang Zettl nur Vorteile ergeben: „Unseren Auszubildenden eröffnet die Fusion zur Sparkasse Schwaben-Bodensee noch bessere berufliche Perspektiven und Arbeitsplatzsicherheit.“ Ab dem kommenden Jahr verändern sich lediglich die Ausbildungsinhalte. Dann müssen sich Berufsneulinge zwischen Filialvertrieb oder digitalem Vertrieb entscheiden. Die Schwerpunkte unterscheiden sich in der Art des Kundenkontakts.