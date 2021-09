Ausbildungsstart für neue Mitarbeiter bei Dachser

Zum 1. September begann vielerorts für Schulabgänger der Ernst des Lebens. Mit einer Ausbildung erlernen Nachwuchskräfte das nötige Rüstzeug für den Einstieg in die Arbeitswelt. So auch im Dachser Logistikzentrum Augsburg in Gersthofen. Ausfälle von Berufsmessen, Infoveranstaltungen und Praktika erschwerten die Suche. Trotz des erschwerten Findungsprozesses zwischen Unternehmen und Bewerbern, konnte der Betrieb zehn neue Mitarbeiter einstellen.

Diese Nachwuchskräfte werden künftig in drei Berufen ausgebildet. Sie gewinnen nun Kompetenzen als Kaufleute für Spedition und Logistikdienstleistung, Fachkräfte für Lagerlogistik und Berufskraftfahrer. „Trotz aller Herausforderungen halten wir an unserer Verantwortung beim Thema Nachwuchsförderung fest, denn für uns sind gut ausgebildete Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter das Fundament unseres Geschäfts“, sagt Christoph Kimmich, Niederlassungsleiter des Dachser Logistikzentrums Augsburg.

Der Logistiksektor hat sich auch in der Krise bewährt. Die Branche ist stabil und konnte als Wirtschaftszweig wachsen. Dachser sei es ebenso gelungen seine Geschäftsbeziehungen aufrecht zu erhalten. Gleichzeitig konnte das Unternehmen mit seinen Lieferketten einen Beitrag zur Pandemiebekämpfung leisten. „Unser Team hat in den letzten eineinhalb Jahren Großes geleistet, und darauf sind wir sehr stolz“, attestiert Kimmich seinen Mitarbeitern.

Dachser liege viel an Ausbildungen mit Mehrwert. Den Neuankömmlingen soll eine inhaltsreiche und unterstützende Lehre zum Berufseinstieg verhelfen. Insgesamt stehen am Standort Gersthofen 330 Mitarbeiter unter Vertrag. Dabei ergibt sich eine Ausbildungsquote von zehn Prozent. Summiert aus allen Jahrgängen befinden sich 32 Nachwuchskräfte aktuell in ihrer Ausbildung. Christoph Kimmich betont daher sein Anliegen: „Wir wollen junge Menschen von der Zukunftsfähigkeit einer dualen Ausbildung überzeugen und so auch unsere eigenen Fachkräfte ausbilden.“