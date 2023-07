Klimapakt-Treffen: Wie wird Augsburg zur „Blue City“?

Klimainitiative

Zweites Netzwerktreffen „Blue City – Klimapakt Augsburger Wirtschaft“. Foto: Ruth Pössel / Stadt Augsburg

Die Stadt Augsburg war für ihr zweites Netzwerktreffen des „Blue City – Klimapakt Augsburger Wirtschaft“ bei der PCI Augsburg GmbH zu Gast. Dieses langfristig angelegte Gemeinschaftsprojekt zielt darauf ab, Unternehmen miteinander zu vernetzen und den Austausch für die städtischen Klimaschutzziele zu fördern. Nach der Begrüßung durch Wirtschaftsreferent Dr. Wolfgang Hübschle und Stephan Tschernek, Mitglied der PCI-Geschäftsleitung, hob Philipp Leinfelder, Geschäftsführer der Arqum GmbH, in seinem Impulsvortrag die Bedeutung des Verkehrssektors im Kontext der nationalen Klimaschutzziele hervor.

Neue Mitfahrplattform für Augsburg geplant?

Bernhard Edmaier, Gründer und Geschäftsführer der Step Mobility GmbH, verdeutlichte in seinem Vortrag die hohe Relevanz des Individualverkehrs und der Mitarbeitermobilität. Am Beispiel der Mitfahrplattform MiO (Mitfahren im Oberland) zeigte er auf, wie diese Plattformen durch Echtzeit-Matching mittels einer intelligenten Smartphone-App einen wichtigen Beitrag zur Mobilitätswende im Pendlerverkehr leisten, indem sie den Individualverkehr und damit die Treibhausgasemissionen reduzieren. Step Mobility plant, diese Plattform auch in Augsburg einzuführen und sucht interessierte Unternehmen, die gemeinsam eine solche Plattform im Raum Augsburg einführen möchten.

Welchen Spielraum haben Unternehmen in der Praxis

Vertreter namhafter Unternehmen wie Dr. Sebastian Kunkel - Vice President und Head of Central Product Management der MAN Energy Solutions SE, Benedikt Stenzel - Project Manager Mobilität, Design Thinking Coach der Stadtwerke Augsburg Holding GmbH, Bernd Silbermann -Technischer Abteilungsleiter der Wohnbaugruppe Augsburg Leben GmbH und Dominik Kohlert - Facility Management & Safety Assistant der Hosokawa Alpine Aktiengesellschaft stellten ihre Best-Practice-Maßnahmen in den Bereichen Fuhrpark, Warenlogistik, Dienstreisen und Pendeln vor. Diskutiert wurden effiziente sowie umweltfreundliche Schiffsmotoren, die positiven Auswirkungen des Deutschlandtickets, die Elektrifizierung des Fuhrparks, Immobilienrichtlinien und Home-Office-Regelungen.

Wie kann Mobilität neu gedacht werden?

Alexander Stucke, Head of Sales Bus der Quantron AG, präsentierte die verschiedenen Möglichkeiten zur Umstellung auf emissionsärmere Antriebstechniken von LKW-Flotten. Anhand eines Praxisbeispiels aus der Möbelindustrie, bei dem das Unternehmen mit Hilfe von Quantron seine gesamte Lieferflotte elektrifizierte, wurde deutlich, dass im Vorfeld einer Elektrifizierung des Fuhrparks eine umfassende Planung unerläßlich sei. Zu den vier Bereichen der Mobilität - Warenlogistik, Dienstreisen, Fuhrpark und Pendlerverkehr – entstanden in den jeweiligen Arbeitsgruppen Leitfragen und Maßnahmenansätze, um ein Mobilitätskonzept zu erarbeiten. Die Vernetzung der Mitglieder des Blue City – Klimapaktes soll auch im Laufe dieses Jahres weiter vorangetrieben werden. Im September und Dezember finden weitere Netzwerktreffen und Online-Workshops statt.