Das waren die Augsburger Sommernächte 2023

Unzählige Menschen waren bei den Augsburger Sommernächten 2023 mit dabei. Foto: Martin Augsburger und Nikky Maier

Nach einer langen Wartezeit war es endlich so weit: Die Sommernächte kehrten in diesem Jahr mit voller Kraft erfolgreich zurück. Zum ersten Mal seit 2019 konnten Augsburger wieder drei Tage in der Innenstadt feiern und ein Festival der Extraklasse erleben. Dieses Fazit zieht die Stadt.

Mit 16 Bühnen, auf denen 90 DJs, Bands und Künstler ihr Talent präsentierten, wurde die Innenstadt zur Bühne für mitreißende Musik und erstklassige Unterhaltung. Die hohe Besucherzahl zeigt, kommentiert die Stadt, deutlich, wie sehr die Sommernächte sehnsüchtig zurückerwartet wurden.

Dieses Fazit zieht Oberbürgermeisterin Eva Weber von den Sommernächten

Eva Weber, Oberbürgermeisterin der Stadt Augsburg erklärte: „Die Augsburger Sommernächte sind nicht nur Bayerns größtes Innenstadtfest. Sie sind vor allem ein großartiger Ausdruck für das vielfältige und lebendige Zusammenleben in unserer Stadt. Dieses Fest bringt Menschen aus unterschiedlichsten Bereichen und Milieus zusammen und schafft Begegnungen, die das soziale Gefüge der Stadt festigen und stärken. Mit den Augsburger Sommernächten zeigt sich, welche Strahlkraft Augsburg als Metropole in der Region hat und welche Lebensqualität unsere wunderschöne Stadt bietet. Allen, die zum Gelingen dieser drei einzigartigen Feier-Nächte beigetragen haben, danke ich von Herzen für die erfolgreiche Rückkehr unserer Augsburger Sommernächte 2023.“

Die Stadt Augsburg spricht ihren Dank aus

Ekkehard Schmölz, Leiter Augsburg Marketing ergänzte: „Mein Dank gilt meinem ganzen Team, geführt von Heinz Stinglwagner als Projektleiter für die Sommernächte, der es geschafft hat, in kürzester Zeit scheinbar unlösbare Herausforderungen zu meistern und aus den Sommernächten ein sensationelles Event für alle zu schaffen. Danke auch unserer Eventagentur ‚Der Pate‘ für ihr herausragendes Projektmanagement, das maßgeblich zum Erfolg beigetragen hat. Gemeinsam haben wir etwas Großartiges geschaffen, das uns noch lange in Erinnerung bleiben wird.“ Auch Dr. Wolfgang Hübschle, Wirtschaftsreferent der Stadt Augsburg zeigt sich von dem Konzept überzeugt: „Die Sommernächte haben die Innenstadt zu einem faszinierend-lebendigen Begegnungsort gemacht. Die belebten Straßen, die voll besetzten Cafés und Restaurants sowie das rege Treiben in der gesamten Festivalzone haben gezeigt, dass Veranstaltungen von der Art der ‚Augsburger Sommernächte‘ eine herausragende Bedeutung für die Belebung und Stärkung der Innenstadt haben. Ein besonderer Dank geht an die vielen Sponsorinnen und Sponsoren der Sommernächte, insbesondere an Forvia Faurecia und die gesamte Gastronomie, die dieses großartige Fest ermöglicht haben. Die Augsburger Sommernächte stehen in ganz besonderer Weise für die Lebendigkeit und Attraktivität unserer Stadt.“