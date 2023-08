KKR investiert 30 Millionen Euro in Rocket Factory Augsburg

Investment

Die Gründer der Rocket Factory: Stefan Brieschenk (l.) und Jörn Spurmann. Foto: Rocket Factory

Der amerikanische Finazinvestor KKR, der unter anderem am Axel-Springer-Verlag beteiligt ist, gibt der zu OHB gehörenden Rocket Factory Augsburg eine Geldspritze über 30 Millionen Euro. KKR wird somit - neben dem bestehenden strategischen Investor OHB - Kerninvestor der RFA.

Das plant die RFA mit dem neuen Kaptial

Das Start-up werde das frische Kapital für den bevorstehenden Test der integrierten Erststufe der Rakete und der Fertigstellung der Startrampe am SaxaVord Spaceport in Schottland nutzen, teilt die Rocket Factory Augsburg mit. Der erste Flug ist demnach für das zweite Quartal 2024 geplant. Das Investment folgt auf den erfolgreichen Abschluss des Heißzündtest der zweiten Raketenstufe im Mai 2023, dem ersten seiner Art in Europa.

„Wir wollen Zugang zum Weltraum zu wettbewerbsfähigen Preisen schaffen“, kommentiert Stefan Tweraser, Chef der Rocket Factory Augsburg: „ Damit ermöglichen wir datengenerierende Geschäftsmodelle, um unsere Erde besser zu vernetzen, zu verstehen und zu schützen. Die neue Finanzierung ist ein weiterer Vertrauensbeweis in die technische Expertise von RFA und bestätigt unseren kosteneffizienten Ansatz." Die finanziellen Ressourcen, das globale Netzwerk und das industrielle Know-how von KKR würden die RFA-Mission beschleunigen und die Firma auf dem Weg zum Erstflug und darüber hinaus unterstützen.

„Zugang zum Weltraum revolutionieren”

„KKR freut sich, RFA dabei zu unterstützen, den Zugang zum Weltraum zu revolutionieren. Dieser Zugang ist von entscheidender Bedeutung für die neuen Technologien, die unsere Zukunft prägen werden. Die außergewöhnliche Erfolgsbilanz des Teams beim Erreichen technischer Meilensteine und die konsequente Ausrichtung auf Kostenführerschaft sind genau die richtige Strategie für den zukünftigen Erfolg auf dem Weltmarkt. Wir freuen uns darauf, RFA auf ihrem Wachstumspfad zu unterstützen,” äußert sich Christian Ollig, Partner und Leiter der DACH-Region von KKR, zu der Investition.

KKR steigt in OHB ein

Wie am Montag ebenfalls bekannt wurde, steigt KKR auch an in das Bremer Raumfahrtunternehmen OHB ein. Grund dafür ist, dass OHB von der Börse genommen werden soll.KKR kündigte ein Übernahmeangebot über 44 Euro je Aktie an. OHB soll von der Börse genommen werden. Mit diesem wird das Unternehmen mit 768 Millionen Euro bewertet.

Die Eigentümerfamilie Fuchs, die knapp 70 Prozent der Anteile an OHB hält, will ihre Aktien aber behalten