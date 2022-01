Kein 2G-Plus: Augsburgs Gastronomie leidet trotzdem

Symbolbild. Hinweis auf 2G in der Gastronomie. Foto: pixabay

Am Dienstag konnten Gastronomen aufatmen, nachdem Markus Söder ihren Betrieben keine 2G-Plus-Regelung auferlegte. Die Erleichterung in der Branche ist groß. Dennoch sorgte die Diskussion auch in Augsburg für spürbare Konsequenzen.