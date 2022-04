Jana Stritt ist neue Director of Sales & Marketing im Maximilian’s

Die Kernaufgabe der 26-jährigen in ihrer neuen Position ist die Betreuung bestehender Kunden sowie die Akquise von Neukunden. Zudem ist sie mit der weiteren Steigerung des Bekanntheitsgrades des Hotels in Deutschland und auf dem internationalen Markt betraut.

Ausbildung bei Steigenberger

Nach ihrer Ausbildung im Steigenberger Inselhotel in Konstanz, blieb Jana Stritt dem Hotel noch zwei weitere Jahre, zuerst als Assistant Sales Manager, danach als Sales Manager, erhalten. Zuletzt war Sie für das Infinity Hotel & Conference Resort Munich als Sales Manager tätig. Erst vor kurzem wurde bekannt, dass Hotelmanager Michael Artner das Maximilian’s verlässt. Nach erfolgreichen Jahren im Augsburger Luxushotel wechselte er in ein 5-Sterne-Superior Hotel in den Schwarzwald.

1.200 Quadratmeter Fläche

Das 5-Sterne Superior Hotel Maximilian‘s blickt auf eine Geschichte von mehr als 300 Jahren zurück. Seit Januar 2020 ist das Hotel Maximilian’s eigenständiges Privathotel und hat sich dem amerikanischen Verbund Preferred Hotels & Resorts angeschlossen. Mit 132 Zimmern und über 1.200 Quadratmetern Veranstaltungsfläche präsentiert sich das Hotel direkt an der Maximilianstraße. Gastronomisch sind im Maximilian’s das Gourmet Restaurant Sartory, ausgezeichnet mit einem Michelin-Stern, das Restaurant Maximilian°s mit Show-Küche und Sonnenterrasse sowie die Bar 3M zuhause. Zudem verfügt das Hotel über einen 360 Quadratmeter großen Wellnessbereich.