Augsburger Hotel Maximilian's wurde ausgezeichnet

Wir benötigen Ihre Zustimmung zum Laden dieser Anzeige! Wir verwenden einen Drittanbieterdienst, um Anzeigen darzustellen, die möglicherweise Daten über Ihre Aktivität sammeln. Bitte überprüfen Sie die Details und akzeptieren Sie den Dienst, um diese Anzeige zu sehen. Dieser Inhalt darf aufgrund von Trackern, die dem Besucher nicht bekannt gegeben werden, nicht geladen werden. Der Website-Eigentümer muss die Website mit seinem CMP einrichten, um diesen Inhalt in die Liste der verwendeten Technologien aufzunehmen. Mehr Information Akzeptieren powered by Usercentrics Consent Management Platform

Als einer von zwölf Gastronomiebetrieben in Deutschland ist das Hotel Maximilian's in Augsburg auf gemeinsame Initiative von der Food-Zeitschrift Der Feinschmecker und dem Fleischwarenhersteller Wiltmann mit dem Wurst-Cup 2021, für eines der besten Frühstückbuffets Deutschlands, ausgezeichnet worden. Mit diesem Preis werden Hotels gewürdigt, die ihre Gäste zum Frühstück mit einer besonders hochwertigen Auswahl an regionalen Produkten verwöhnen, heißt es in einer Pressemeldung Anfang Juli.

Das sagt Küchendirektor Simon Lang

„Unseren Gästen möchten wir unvergessene Genussmomente bieten. Eine gepflegte Auswahl an besonderen Spezialitäten zum Frühstück gehört für uns unbedingt dazu. Der Preis ist eine schöne Anerkennung unseres Engagements und unseres täglichen Strebens nach Qualität“, erklärt Küchendirektor Simon Lang.

Urkunde wurde im Juni überreicht Wir benötigen Ihre Zustimmung zum Laden dieser Anzeige! Wir verwenden einen Drittanbieterdienst, um Anzeigen darzustellen, die möglicherweise Daten über Ihre Aktivität sammeln. Bitte überprüfen Sie die Details und akzeptieren Sie den Dienst, um diese Anzeige zu sehen. Dieser Inhalt darf aufgrund von Trackern, die dem Besucher nicht bekannt gegeben werden, nicht geladen werden. Der Website-Eigentümer muss die Website mit seinem CMP einrichten, um diesen Inhalt in die Liste der verwendeten Technologien aufzunehmen. Mehr Information Akzeptieren powered by Usercentrics Consent Management Platform

Vom Angebot auf dem Frühstückstisch des Hotels konnten sich die Redakteure von Der Feinschmecker in der Vergangenheit überzeugen. Beeindruckt zeigten sie sich laut eigener Aussage des Maximilian's besonders von der Frische und der hohen Qualität der Produkte. Zu den kulinarischen Highlights zählen unter anderem die von der Metzgerei Ottilinger hausgemachte Leberwurst, die Landjäger, ausgewählte Käsevariationen, Champagner, die offene Showküche in der jegliche Art von Eierspeisen zubereitet werden, eine große Auswahl an Obst und Gemüse sowie Brot und Gebäckspezialitäten. Im Juni überreichte ein Repräsentant des Hauses Wiltmann die Urkunde sowie eine von dem Künstler Otmar Alt gestaltete Präsentationsbox an das Hotel Maximilian's.

500-jährige Tradition

Das Hotel Maximilian‘s gehört zu den traditionsreichsten Hotels in Deutschland und blickt auf eine Geschichte von mehr als 500 Jahren zurück. Jahrelang wurde das Haus als Franchise-Hotel der Marke Steigenberger Hotels & Resorts geführt, bevor sich das Hotel Maximlian‘s im Januar 2020, nun als eigenständiges Privathotel, dem Verbund Preferred Hotels & Resorts angeschlossen hat. Mit 132 Zimmern und über 1.200 Quadratmeter Veranstaltungsfläche präsentiert sich das Hotel als erstes Haus am Platz direkt an der Maximilianstraße. Gastronomisch erwarten die Gäste das Gourmet-Restaurant Sartory, ausgezeichnet mit einem Michelin-Stern, das Restaurant maximilian°s mit Show-Küche und Sonnenterrasse sowie die Bar 3M. Zudem verfügt das Hotel über einen 360 Quadratmeter großen Wellnessbereich.

Neben Theodor Gandenheimer wird künftig auch Michael Artner das Hotel in der Augsburger Maximilianstraße führen. Das gab das Unternehmen Ende März bekannt.