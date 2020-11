Jahn & Partner: „Solidarität ist Bestandteil einer Partnerschaft“

B4B WIRTSCHAFTSLEBEN SCHWABEN: Was genau macht Ihr Unternehmen?

Thomas Jahn: Die Firma Jahn & Partner Versicherungs- und Finanzdienstleistungen ist ein Versicherungsmaklerbüro. Das heißt, wir sind gesellschaftsunabhängiger Versicherungsvermittler auf Selbstständigen-Basis.

Und weshalb passt es so gut zu den Augsburger Panthern?

Das hat, glaube ich, sehr viel mit mir persönlich zu tun. Ich hatte bereits sehr früh, mit 15 Jahren, erste Berührungspunkte zum Eishockey und diese Affinität blieb eigentlich immer erhalten. In der Saison 2014/15 sind wir dann werbemäßig bei den Panthern eingestiegen und haben das Engagement Jahr für Jahr erweitert.

Das hat mehrere Gründe. Ich habe über Jahrzehnte hier in der Region viele Vereine im Fußball-Bereich unterstützt und musste überall die Erfahrung machen, dass das für uns als Firma mit relativ viel Aufwand und wenig Ertrag verbunden war. Das Werbepaket, das wir bei den Panthern im Laufe der letzten Jahre geschnürt haben, ist optimal. Hierbei können wir unsere Verbundenheit den Panthern gegenüber zeigen und gleichzeitig eine regionale und überregionale Wahrnehmung als Jahn & Partner erfahren.

Wie wichtig ist Zusammenhalt in der Krise

In der Krise haben wir uns als Jahn & Partner als Sponsor sehr solidarisch mit dem Verein gezeigt. Wir sind allen finanziellen Verpflichtungen für die neue Saison nachgekommen, ohne zu wissen, ob die diese stattfindet oder nicht. Aber auch der Verein braucht selbstverständlich eine gewisse Planungssicherheit. In guten Zeiten eine Fahne hochzuhalten ist relativ einfach. In den jetzigen, Corona-bedingten Zeiten ist Solidarität meines Erachtens ein wesentlicher Bestandteil einer Partnerschaft. Den Zusammenhalt aufzugeben, stand für uns auch nie in Frage.

Das Schöne in Augsburg ist, dass es vor Ort familiär zugeht. Das ist sicherlich auch das, was die Spieler schätzen. Die Wege sind kurz, es wird sich um alles gekümmert. Das gilt für die Spieler, aber auch für uns als Sponsor. Sobald wir eine Idee oder einen Wunsch haben, werden alle Hebel in Bewegung gesetzt, um diesen Realität werden zu lassen. Außerdem haben wir sicherlich das schönste Eishockey-Stadion.

Was war Ihr bisher bester Stadion-Moment?

Da gab es sicherlich viele. Unvergesslich werden beispielsweise die Play-Offs bleiben. Aber losgelöst von einzelnen Ereignissen: Wir haben das Glück, dass wir die Lounge direkt über der Augsburger Fankurve haben und wenn die Fans unten richtig Gas geben und bei uns der Boden vibriert, dann ist das Gänsehaut pur.