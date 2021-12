Jagen und Fischen in Augsburg erneut abgesagt

Die Jagen und Fischen, Süddeutschlands beliebte Auftaktmesse in die neue Saison, könne aufgrund der sehr dynamischen Entwicklung der Corona-Pandemie nicht wie geplant vom 20. bis 23. Januar 2021 stattfinden. Deshalb muss die Messe nach dem letztjährigen Ausfall auch im Jahr 2022 pausieren. Somit reiht sich die Jagen und Fischen in eine Aufzählung vieler Messen und Veranstaltungen, die aufgrund des Corona-Virus und der damit zusammenhängenden Maßnahmen abgesagt werden mussten.

Die Rahmenbedingungen für einen unbeschwerten Branchentreffpunkt haben sich durch die Entwicklungen der Pandemie in der jüngsten Zeit erheblich verschlechtert. Die anhaltende Dynamik gibt Ausstellern keine ausreichende Planungssicherheit für den Veranstaltungstermin Mitte Januar. Die beschlossenen Erleichterungen durch u.a. Booster-Impfungen entfalten erst verzögert Ihre Wirkung. Die wichtigsten Branchentermine für Jagd und Fischerei, so auch die Jagen und Fischen in Augsburg, ziehen aus der derzeitigen Lage ihre Konsequenzen für das beliebte Auftaktevent des Jahres.

„Als erfahrener Messeveranstalter stellen wir uns tagtäglich großen Herausforderungen, die aktuellen Entwicklungen können wir daher nicht ignorieren. Nach intensiven Abstimmungen mit Branchenvertretern, Partnern und Ausstellern der Messe haben wir uns dazu entschieden, die Jagen und Fischen im Jahr 2022 zu pausieren“, erklärt Lorenz A. Rau, Geschäftsführer der Messe Augsburg. Damit ist für das kommende Jahr auch nicht mit einem Ersatztermin zu rechnen.