Augsburg: Berufsausbildungsmesse fitforjob! wird verschoben

Der persönliche Kontakt ist zentraler Bestandteil des Orientierungs- und Rekrutierungsprozesses in der Messe Augsburg. Da dieser aufgrund weiter steigender Corona-Fallzahlen unverändert schwierig ist, haben sich die Industrie- und Handelskammer Schwaben (IHK) und die Handwerksammer für Schwaben (HWK) entschieden, die Messe auf den 21. Mai 2022 zu verschieben.

Bis zu 10.000 Interessierte waren in den vergangenen Jahren zur „fitforjob!“ ins Augsburger Messezentrum gekommen, um sich über Berufe und Firmenprofile, aktuelle Stellenangebote und Aus- und Weiterbildungsprogramme zu informieren. Wegen der Corona-Krise fand die von der IHK und der HWK gemeinsam organisierte Berufsinfomesse im Vorjahr in digitaler Form statt.

Trotz der positiven Resonanz auf dieses neue Messeformat waren sich die beiden Veranstalter einig, dass das persönliche Gespräch und Berufe-Erlebnis auch in Zukunft im Mittelpunkt der Berufsinfomesse stehen soll – ein Ziel, das am ursprünglich geplanten Termin am 26. März 2022 schwer erreichbar ist. Daher haben die IHK und die HWK gestern die Aussteller über die Terminverlegung informiert.

Die Ausbildungsbereitschaft der bayerisch-schwäbischen Wirtschaft ist trotz Corona-Krise groß. Dennoch finden die Ausbildungsbetriebe und Schülern schwer und oftmals erst später zueinander. Bis in den Herbst hinein werden offene Ausbildungsplätze noch besetzt. Damit bietet die „fitforjob!“ auch weiterhin die Chance, 2022 in den Traumberuf zu starten, trotz der Verschiebung um fast zwei Monate.