Ist die steigende Arbeitslosigkeit in Augsburg nicht von Dauer?

Arbeitsmarktbericht

Archivbild. Elsa Koller-Knedlik, Vorsitzende der Geschäftsführung der Agentur für Arbeit Augsburg. Foto: Agentur für Arbeit Augsburg

Elsa Koller-Knedlik ist Vorsitzende der Geschäftsführung der Agentur für Arbeit Augsburg und fasst die Lage auf dem Augsburger Arbeitsmarkt wie folgt zusammen: „Die nach wie vor hohe Zahl offener Stellen gibt uns Hoffnung für die Region, dass sich der Arbeitsmarkt trotz schwieriger Konjunkturaussichten weiterhin robust zeigt.“ Derzeit seien es 6.631 offene Stellen, also 101 mehr als vor einem Monat und 563 oder 7,8 Prozent weniger als vor einem Jahr. Die gestiegene Arbeitslosenquote bereitet auch daher nur wenige Sorgen.

Wie entwickelt sich der Augsburger Arbeitsmarkt

„Wie für einen Juli nicht unüblich, steigen die Zahlen der Arbeitslosigkeit. Insgesamt gesehen steigen sie in gleicher Höhe wie in den Vorjahren. Wir haben 412 mehr Arbeitslose als im Vormonat, aber 526 weniger gegenüber dem Vorjahresmonat. Hier macht sich weiterhin der Ukraine-Effekt bemerkbar. Beim Anstieg der Arbeitslosenzahl im Juli finden sich wie üblich überproportional viele Jugendliche wieder, da sie sich nach dem Ende der Ausbildung und der Schule arbeitslos melden. Insgesamt betrachtet weist unsere Arbeitslosenstatistik in diesem Monat 15.436 Arbeitslose und eine Quote von 3,9 Prozent aus“, berichtet Elsa Koller-Knedlik, Vorsitzende der Geschäftsführung der Agentur für Arbeit Augsburg.

Stadt Augsburg mit höchster Arbeitslosenquote im Agenturbezirk

In der Stadt Augsburg liegt die Zahl der Arbeitslosen bei 9.337. Das sind 231 oder 2,5 Prozent mehr als einen Monat zuvor und entspricht einer Quote von 5,4 Prozent. Im Landkreis Augsburg gibt es im Juli 106 Arbeitslose oder 2,6 Prozent mehr im Vergleich zum Vormonat: 4.121 sind derzeit registriert. Im Landkreis Aichach-Friedberg sind im Juli 1.978 Menschen arbeitslos gemeldet, das sind 75 Arbeitslose oder 3,9 Prozent mehr als einen Monat zuvor. Fazit: Die Arbeitslosenquote ist in diesem Monat in allen drei Gebietskörperschaften um 0,1 Prozentpunkte gestiegen. Im Vergleich zum Vorjahr ist die Arbeitslosigkeit im Landkreis Augsburg gleich geblieben und bei den anderen beiden Kommunen um je 0,3 Prozentpunkte zurückgegangen.

Ausbildungssuchende haben gute Chancen

Betriebe und Verwaltungen meldeten seit Oktober für das Berufsberatungsjahr 2022/2023 3.936 Berufsausbildungsstellen. Das sind 183 oder 4,4 Prozent weniger als im Vorjahreszeitraum (4.119). Für eine Ausbildungsstelle haben sich 2.945 junge Menschen bei der Arbeitsagentur Augsburg vormerken lassen. Die Zahl der Bewerber sank gegenüber dem Vorjahreszeitraum um 16 oder 0,5 Prozent (2.961). Statistisch gesehen stehen 100 Ausbildungsbewerbern 134 Ausbildungsplätze gegenüber. „Das Thema Ausbildung ist im Sommer eines der wichtigsten Themen für uns. Gerade im August ist hier sehr viel Bewegung. Wir haben derzeit fast 900 Jugendliche, die noch keine Ausbildungsstelle haben und im Gegenzug treffen sie auf fast 1.700 freie Stellen. Wir tun alles, damit jeder und jede noch fündig wird. Nicht immer wird es der gewünschte Beruf sein, doch auch abseits der bekannten Berufe gibt es weiter spannende Ausbildungen.“, führt Koller-Knedlik aus.