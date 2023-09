In Augsburg können jetzt die Briefwahlunterlagen beantragt werden

Landtagswahl Bayern 2023

Die Briefwahlunterlagen können in Augsburg ab jetzt beantragt werden. Foto: Florentine / Pixelio.de

Am 08. Oktober wird der Bayerische Landtag und der Schwäbische Bezirkstag neu gewählt. Wie Wahlberechtigte an ihre Briefwahlunterlagen in Augsburg kommen.