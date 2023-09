In Augsburg ertönen die „Play Me, I’m Yours“-Klaviere

Kunst und Kultur

Das Kunst- und Kulturprojekt „Play Me, I’m Yours“ kommt zurück nach Augsburg.

Vom 1. September bis zum 24. September findet das Projekt „Play Me, I’m Yours“ in Augsburg statt. Dafür sind zehn neugestaltete Klaviere sowie ein Instrument des Projektbüro Unesco-Weltkulturerbe auf Plätzen und Straßen der Stadt aufgebaut.

„Play Me, I’m Yours" ist ein weltweites Kunst- und Kulturprojekt, das Klaviere an bestimmten Orten aufstellt und Kunst und Musik für alle Passanten zugänglich macht. Die Idee wurde vom britischen Künstler Luke Jerram im Jahr 2008 ins Leben gerufen –2023 wird das Projekt in Augsburg bereits zum siebten Mal umgesetzt.

Die Gestaltung der Instrumente

Die öffentlichen Klaviere in Augsburg besitzen jeweils ein individuelles Design. Jedes einzelne Instrument wurde von Kunstgruppen aus Augsburg und der Region gestaltet und erzählt seine eigene Geschichte. Hierbei werden die Facetten der Fuggerstadt verdeutlicht: Egal ob durch Fußballkunst, Augsburgs Unterwasserwelt oder weiteren Ideen. Professionelle Musikanten oder Laien können die öffentlichen Klaviere bis maximal 21 Uhr nutzen – die Öffnungszeiten selbst sind standort- und wetterabhängig.

Die Standorte in Augsburg

Am Holbeinplatz ist das Klavier von David Schröter zu finden. Inspiriert von Lech und Wertach stellt es unter dem Titel „Augsburgs Unterwasserwelt: von Aal bis Zander“ die Ökosysteme mit Tier- und Pflanzenarten dar. „Das kleine Ich-bin-Ich!“- Klavier am Dom dagegen behandelt die Erzählung des gleichnamigen Kinderbuchklassikers. Bei dieser Klaviergestaltung haben die Jungen und Mädchen des Kindergarten St. Pankratius die eigene Identitätsfindung thematisiert. Auch Hannah Sperandio und Sina Dippel waren für ein Klavier zuständig. Es trägt den Namen „Die kleine Waschbärin“ und steht am Ulrichsplatz, wo es die Geschichte der Waschbärin Mattli zeigt.

Von Fußball und Frieden

Am Königsplatz ist das „CSD Pride Klavier“ von dem Christopher Street Day Augsburg e.V. und Matthias Oswald aufgestellt. Es setzt ein politisches Zeichen für Gleichberechtigung und gegen Hass. Das „Klavier des Lebens“ in der Bäckergasse von Izabella Kun, Sarah Al Mohammad und Laura Richter beschäftigt sich mit dem Prozess des Erwachsenwerdens. Auch auf dem Martin-Luther-Platz ist ein Klavier aufgebaut: „Buntes Fußballkunstwerk“ nennt es der KidsClub FC Augsburg. Auf dem Friedensplatz in Oberhausen waren Ramona Hofmeister-Weber und Helen Saponova künstlerisch tätig. Die beiden haben das „Peace to the World“-Klavier designt – als Zeichen der Hoffnung und des Friedens.

Weitere „Play Me, I’m Yours”-Klaviere

Der Stadtmarkt bietet „Das Bienenklavier“ von der sozialen Produktivgenossenschaft MutMacherMenschen und Laszlo König. Sie möchten damit auf die Stigmatisierung psychisch erkrankter Menschen sowie auf dem Arbeitsmarkt benachteiligten Menschen aufmerksam machen. „Die Galaxy Wall Augsburg“, kreiert vom Stadtjugendring, Villa K15 und Ina Sturm steht als Klavier auf dem Rathausplatz und bildet den Kosmos ab.

Hinzu kommt „Das Augsburg Doodle-Klavier“ der Klasse 4b mit Susanne Mayr aus der Grundschule Königsbrunn-Nord. Es ist an der Herz-Jesu-Kirche platziert und enthält viele kleine typische Motive aus Augsburg. Bei der Schwarze Kiste am Hochablass befindet sich das „Treibholzklavier“ des Projektbüro Unesco-Weltkulturerbe. Es stammt aus dem Jahr 2019, als bekannt wurde, dass das Wassermanagement-System der Stadt Augsburg Unesco-Welterbe ist. Das Projektbüro hatte aus diesem Grund 2019 ein Klavier mit Treibholz aus dem Lech verziert, um das jahrhundertealte Wassersystem der Stadt darzustellen.