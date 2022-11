Im Gewerbegebiet Neusäß-Nord eröffnet eine neue KiTa

Neueröffnung

Eine Visualisierung des neuen Bambini-Gebäudes. Foto: Kragler

Die Bambini Kitas GmbH eröffnet eine rund. 420 Quadratmeter große KiTa im Management Center W4 mit einem etwa 380 Quadratmeter großen Außenbereich. Hierdurch entstehen 36 Krippen-Plätze in Neusäß. Im Neubau in der Wankelstraße sind kurz vor Fertigstellung bereits zwei Drittel der Flächen sehr langfristig vermietet.

Das macht das W4 besonders

Die Immobilie befindet sich im etwa 11 Hektar großen Gewerbegebiet nördlich der Entlastungsstraße in unmittelbarer Nähe zur Autobahn 8. Der energieeffiziente Bau nach KfW-55-Standard verfügt über eine eigene Photovoltaikanlage sowie ein Gründach mit extensiver Begrünung. Der nachhaltige Neubau der Pro-Tec Wohn- und Gewerbebau GmbH & Co. KG wird zugleich auch der zukünftige Firmensitz der Firmengruppe Pro-Tec. Geschäftsführer Thomas Seban erklärte hierzu: „Wir freuen uns hier einen nachhaltigen und zukunftsorientierten Standort für unsere Firmengruppe gefunden zu haben. In Rekord-Bauzeit von sechs Monaten konnten wir unsere Räume beziehen. Dieser Standort wird die seit 26 Jahren bestehende Pro-Tec für die Zukunft sichern!“.

Dieses Konzept steht hinter der Bambini Kita

Im Neubau finden drei Krippengruppen auf 380 Quadratmetern Erlebnisräume und einen großzügigen Außenbereich vor, die jedem Kind optimale Lern- und Entwicklungsmöglichkeiten und durchdachte Rahmenbedingungen für die pädagogisch hochwertige Arbeit der Fachkräfte bieten sollen. Geschäftsführerin Julia Bader erklärt: „Unser Anspruch ist es, jedes Kind gemäß dessen individueller Stärken auf die künftigen Abenteuer und Herausforderungen vorzubereiten, sodass es diese freudig und erfolgreich meistern kann.“

Außerdem erläuterte sie: „Deshalb legen wir unsere pädagogischen Schwerpunkte in dieser Krippe bewusst auf die intuitive Sprachbildung, Bildung für nachhaltige Entwicklung, sowie Freude an Bewegung. Unser Team aus qualifizierten und engagierten Fachkräften begleitet die Kinder von der achtsamen Eingewöhnung bis zur Entdeckung der ganzen Einrichtung im teiloffenen Konzept – im Herzen unserer Einrichtung lädt zum Beispiel der Marktplatz zum gemeinsamen Zubereiten und Genießen der vollwertigen Mahlzeiten ein, im Musikzimmer erleben wir Rhythmus und Melodien, in der Bibliothek tauchen wir ein in die Welt der Bilder und Geschichten. Wir gestalten, erforschen und entdecken im Bau- oder Puppenzimmer oder finden Ruhe in den zahlreichen Rückzugsmöglichkeiten. Im großen, direkt anliegenden Garten erforschen wir die Natur, pflanzen Kräuter und können uns täglich bewegen und spielen.“