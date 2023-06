Veränderungen auf dem Immobilienmarkt: Kommt der Aufschwung in Augsburg?

Immobilienmarkt

Sheridan-Tower. Foto: Eckhart Matthäus für Kragler Immobilien GmbH

Der Immobilienmarkt reagiert zeitverzögert auf die Anpassungen der Angebots- und/oder Nachfragesituation. Das ist in Form der Immobilienzyklen sichtbar, die wechselseitig aufsteigen und absinken. Eine hohe Nachfrage kann zu hohen Miet- und Kaufpreisen führen, worauf der Markt üblicherweise mit einer Ausweitung der Bautätigkeiten reagiert. Durch das vergrößerte Angebot sinken die Preise und die Neubautätigkeiten gehen wieder zurück. Dieser Prozess ist auch als Marktbereinigung bekannt. Wird das Angebot auf dem Immobilienmarkt hingegen knapp, wird die Talsohle des Zyklus durchschritten und die Preise steigen wieder an. Dieser Zyklus wird durch die verzögerte Bereitstellung von Angebot und Nachfrage bedingt.

Anzeige Wir benötigen Ihre Zustimmung zum Laden dieser Anzeige! Wir verwenden einen Drittanbieterdienst, um Anzeigen darzustellen, die möglicherweise Daten über Ihre Aktivität sammeln. Bitte überprüfen Sie die Details und akzeptieren Sie den Dienst, um diese Anzeige zu sehen. Dieser Inhalt darf aufgrund von Trackern, die dem Besucher nicht bekannt gegeben werden, nicht geladen werden. Der Website-Eigentümer muss die Website mit seinem CMP einrichten, um diesen Inhalt in die Liste der verwendeten Technologien aufzunehmen. Mehr Information Akzeptieren powered by Usercentrics Consent Management Platform

Aktuelle Lage auf dem Augsburger Immobilienmarkt

In Augsburg befindet sich der Immobilienmarkt derzeit in einer Abschwung-Phase, die insbesondere durch eine niedrige Nachfrage ausgelöst wird. Die Stadt befindet sich also gerade in der Phase der Marktbereinigung und -stabilisierung.Wenn diese Phase zu Ende geht, werden die Mietpreise leicht ansteigen, da der Leerstand sinkt und die Konjunktur wieder anspringt. Wann das eintreffen wird, ist jedoch unklar und wird in der Branche derzeit reichlich diskutiert. Auch hier wird der lokale Markt auf den aktuellen Abschwung in gegebener Zeit mit neuen Projektentwicklungen reagieren, was wiederum zu einer Überbauung und einem darauffolgenden Abschwung führen wird.

Anzeige Wir benötigen Ihre Zustimmung zum Laden dieser Anzeige! Wir verwenden einen Drittanbieterdienst, um Anzeigen darzustellen, die möglicherweise Daten über Ihre Aktivität sammeln. Bitte überprüfen Sie die Details und akzeptieren Sie den Dienst, um diese Anzeige zu sehen. Dieser Inhalt darf aufgrund von Trackern, die dem Besucher nicht bekannt gegeben werden, nicht geladen werden. Der Website-Eigentümer muss die Website mit seinem CMP einrichten, um diesen Inhalt in die Liste der verwendeten Technologien aufzunehmen. Mehr Information Akzeptieren powered by Usercentrics Consent Management Platform

Aufschwung in Augsburg?

Hier in Augsburg gibt es einige Indikatoren, die auf das Ende des Abschwungs und auf einen bevorstehenden Aufschwung hinweisen könnten. Ein Anzeichen dafür könnte laut Kragler Immobilien die Ansiedlung namhafter Unternehmen des Bau- und Baunebengewerbes sein. Diese Unternehmen aus der Baubranche haben sich alleine im letzten Jahr im Wirtschaftsraum Augsburg angesiedelt:

Köster GmbH: Die deutschlandweit agierende Köster GmbH ist schwerpunktmäßig im Hoch-, Tief- & Tunnelbau tätig und beschäftigt ca. 1.900 Mitarbeiter an 21 Standorten. Standort: Sheridan Tower (Max-Josef-Metzger-Straße 21, 86157 Augsburg)

Zech Bau SE: Die international agierende Zech Bau SE ist schwerpunktmäßig in den Bereichen Schlüsselfertigbau, Bauen im Bestand und modulare Wohnkonzepte tätig und in Deutschland an 18 Standorten präsent. Standort: Portal Nord-West (Donauwörther Straße 237, 86154 Augsburg)

Dobler Stahl Glas GmbH: Dobler Metallbau entwickelt und produziert Gebäudehüllen aus Metall & Glas und beschäftigt ca. 580 Mitarbeiter an 7 Standorten. In Augsburg ansässig ist die zur Firmengruppe zugehörige, neu gegründete Dobler Stahl Glas GmbH. Standort: Business Center GVZ (Koblenzer Str. 2, 86156 Augsburg)

Lindner Fassaden GmbH: Die Lindner Group ist ein weltweit agierender Komplettanbieter (Produzent und Dienstleister) für Innenausbau, Gebäudehülle und Isoliertechnik und beschäftigt ca. 7.500 Mitarbeiter in mehr als 20 Ländern. Standort: Business Center GVZ (Koblenzer Str. 2, 86156 Augsburg)

Weber-Ingenieure GmbH: Weber-Ingenieure GmbH gilt mit ca. 380 Mitarbeitern an 19 Standorten als eines der größten Ingenieursunternehmen in Deutschland. Die Schwerpunkte liegen in den Bereichen Wasserwirtschaft, Umwelttechnik und Infrastruktur. Standort: sheridan p16 (Pröllstraße 16, 86157 Augsburg)