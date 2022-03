IHK Regionalversammlung Augsburg stellt sich neu auf

Ellen Dinges-Dierig, Vorstandsmitglied der Dierig Holding AG, von den Mitgliedern der IHK-Regionalversammlung Augsburg-Stadt einstimmig zur neuen Vorsitzenden gewählt worden. Ihr Vorgänger, Dr. Markus Litpher, Vorstand der Lechwerke AG, hatte sich nach acht Jahren in dem Amt aktiv für diesen Wechsel eingesetzt. So soll die Interessensvertretung der Augsburger Unternehmerschaft aus Produktion, Handel und Dienstleistungen in neuer Hand langfristig erfolgreich weitergeführt werden.

„Mit Ellen Dinges-Dierig bekommen wir eine außerordentlich engagierte, bestens vernetzte und hoch motivierte Familienunternehmerin an die Spitze der IHK-Regionalversammlung Augsburg Stadt“, sagte Andrea Pfundmeier, Vizepräsident der IHK Schwaben und ergänzte: „Mit ihren Ideen und Erfahrungen wird Sie neue Impulse setzen. Darüber hinaus steht Ellen Dinges-Dierig für die erfolgreiche Symbiose zwischen traditionellem und modernem Augsburger Unternehmertum, das sich in den vergangenen Jahren inmitten vieler Umbrüche als krisenfest und zukunftsorientiert erwiesen hat.“ Außerdem fügte sie hinzu: „Gleichzeitig danken wir Dr. Markus Litpher im Namen der IHK Schwaben sehr herzlich für sein großes Engagement im IHK-Ehrenamt. Er hat mit seinen Ideen zahlreiche Projekte und Initiativen in Augsburg nicht nur angestoßen, sondern diese auch über einen langen Zeitraum mit Energie, Verve und Sachkenntnis vorangetrieben.“

„Ich freue mich sehr auf die künftige Zusammenarbeit und den persönlichen Austausch mit den Unternehmerinnen und Unternehmern im IHK-Ehrenamt. Als Vertreterin der regionalen Wirtschaft möchte ich mich gemeinsam mit allen Mitgliedern der IHK-Regionalversammlung Augsburg-Stadt, den IHK-Gremien in Augsburg-Land und Aichach-Friedberg und dem IHK-Hauptamt für bessere Standortbedingungen in der Stadt und im Wirtschaftsraum Augsburg einsetzen“, erörterte Dinges-Dierig zum Auftakt ihrer neuen Position. Außerdem kündigte sie an: „Themen wie die Berufliche Aus- und Weiterbildung, die Fachkräftesicherung oder nachhaltiges Wirtschaften werden auch künftig über die Wettbewerbsfähigkeit des Standortes mitentscheiden. In einem hervorragenden Netzwerk aus Politik, Wirtschaft und Wissenschaft und einer lebendigen Gründer- und Start-up-Szene bietet Augsburg beste Voraussetzungen für die Überwindung der aktuellen Krisen und eine erfolgreiche Transformation, für die ich mich gern aktiv einbringe.“