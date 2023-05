Igel Technology GmbH zieht innerhalb von Augsburg um

Standortwechsel

Igel-Büroeröffnung im Toni-Park. Foto: IGEL Technology GmbH

Das IT-Unternehmen zieht in den Toni Park in größere Büroräume um. Zur Feier des Tages gab es eine kleine Firmenparty für Mitarbeiter und Familie. Es gabe aber noch einen anderen Grund zu feiern.

Die Igel Technology GmbH zog vor kurzem mit den circa 100 Mitarbeitern in den Toni Park um. Neben dem Umzug gab es für Mitarbeiter und das Unternehmen aber noch einen anderen Grund zu feiern: Die Produkteinführung der Igel Cosmos Plattform.

Neuer Sitz im Toni Park

Zur Feier des Umzugs wurden alle Mitarbeiter mit ihren Familien eingeladen, in den Büroräumen des IT-Unternehmens zu feiern. Der Umzug fand bereits im Februar statt, da die alten Räumlichkeiten zu klein wurden. Gefeiert wurde der Umzug mit einem bunten Programm und einer Hüpfburg. Auch für die Verpflegung war mit einem Buffet ausreichend gesorgt.

Igel Cosmos soll Home-Office einfacher machen

Am Abend gab es dann noch eine Party für die Teams aus Augsburg und Karlsruhe, wegen des neuen Produkt Igel Cosmos. Mit Pizza und Bier wurde im Work-Café die Markteinführung der Plattform gefeiert, die einen sicheren und verwalteten Zugriff auf jeden Cloud-Arbeitsbereich ermöglichen soll. Der Geschäftsführer Matthias Haas dankte dem Team für ihre Arbeit an der neuen Plattform. Es hat drei Jahre gedauert Igel Cosmos von der ersten Idee zum fertigen Produkt zu bringen. Auch der CEO Jed Ayres nahm virtuell über einen Zoom-Call aus San Francisco an der Feier teil und gratulierte dem Team zu ihrem Produkt.