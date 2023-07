Makandra feiert seine Büro-Eröffnung im Toni Park

Von links: Eva Weber, Thomas Eisenbarth und Stefan Schimpfle. Foto: Makandra

Mit dabei waren zahlreiche Gäste, Kunden und Wegbegleiter des IT-Unternehmens. Darunter auch die Augsburger Oberbürgermeisterin Eva Weber. Diese Worte richtete sie an Geschäftsführer Thomas Eisenbarth und sein Team.

Seit Februar hat der IT-Dienstleister Makandra sein neues Büro im Toni Park bezogen. Nun fand das erste Sommerfest und somit die offizielle Eröffnungsfeier statt. Oberbürgermeisterin Eva Weber war zu Besuch und sprach vor dem Team, Kunden und geladenen Wegbegleitenden des Unternehmens ein Grußwort. Die Feier war, heißt es von Makandra, ein klares Bekenntnis zu Wachstum, Innovation und der starken Gemeinschaft, die das Unternehmen anstrebe und ausmache.

Makandra-Geschäftsführer Thomas Eisenbarth begrüßte die Gäste

Geschäftsführer Dr. Thomas Eisenbarth nutzte die Gelegenheit, alle Gäste herzlich willkommen zu heißen. Dabei sprach er seine Dankbarkeit für die bisherige Zusammenarbeit, das Engagement und die Loyalität von Kunden und Teammitgliedern aus. Unter den geladenen Gästen waren Mitarbeitende von Augsburger Kunden wie Studyflix, Boxbote, Pura und Mivao, aber auch Unternehmen aus ganz Deutschland wie Siemens, Greenzero, Zeiss, Volkswagen oder Seven.One Entertainment, sowie erste Kunden und langjährige Wegbegleiter.

„Es war ein toller Abend, und es hat uns sehr gefreut, dass wir die Chance hatten, unseren Kund*innen und Partner*innen unsere Wertschätzung zu zeigen, und gleichzeitig eine Gelegenheit, uns bei unseren Mitarbeitenden für ihr Engagement und ihre harte Arbeit zu bedanken“, sagte Eisenbarth.

Oberbürgermeisterin Eva Weber gratuliert Makandra

Auch Eva Weber drückte in einer Ansprache ihre Glückwünsche aus und betonte den wichtigen Beitrag gerade der kleineren Unternehmen zur Entwicklung des Wirtschaftsstandorts Augsburgs.

„Immer wenn Unternehmen aus diesen geförderten Einrichtungen ausziehen, dann ist das das deutliche Zeichen dafür, dass sie angekommen sind. Das ist auch etwas, was natürlich genau das ausmacht, was eine Stadt nach vorne bringt und wie ein Wirtschaftsstandort sich entwickelt“, erläuterte sie zum Umzug von Makandra aus dem Gründerzentrum in den Toni Park. Als Geschenk zum Umzug gab es vom Bürgermeisterbüro eine Augsburger Zirbelnuss, die seit Freitag den Empfang der Makandra schmückt.