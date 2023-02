Hype um ChatGPT: Wie der Chatbot die Arbeitswelt verändern wird

Automatisierung

Und plötzlich waren sie da: Das Internet, Smartphones und Social Media. Mit ChatGPT bahnt sich nun die nächste technologische Entwicklung an, die unseren Alltag verändern könnte. Was die künstliche Intelligenz kann und was nicht.

ChatGPT ist ein sogenanntes „Language Model“, welches mithilfe von maschinellen Lernmethoden darauf trainiert wurde, menschenähnliche Texte zu generieren. Dies geschieht durch das Analysieren von großen Mengen an Texten, wodurch das Modell lernt, wie Sprache in verschiedenen Kontexten verwendet wird und es in der Lage ist, sinnvolle und glaubwürdige Antworten auf Fragen zu geben. Obwohl es nicht tatsächlich „denkt“ oder „versteht“, kann es dennoch ein überzeugendes Gespräch simulieren.

Anzeige Wir benötigen Ihre Zustimmung zum Laden dieser Anzeige! Wir verwenden einen Drittanbieterdienst, um Anzeigen darzustellen, die möglicherweise Daten über Ihre Aktivität sammeln. Bitte überprüfen Sie die Details und akzeptieren Sie den Dienst, um diese Anzeige zu sehen. Dieser Inhalt darf aufgrund von Trackern, die dem Besucher nicht bekannt gegeben werden, nicht geladen werden. Der Website-Eigentümer muss die Website mit seinem CMP einrichten, um diesen Inhalt in die Liste der verwendeten Technologien aufzunehmen. Mehr Information Akzeptieren powered by Usercentrics Consent Management Platform

Was kann ChatGPT?

So zumindest beschreibt sich die Künstliche Intelligenz selbst. Denn der vorangegangene Text ist ihre Antwort auf die Frage, warum sie wie ein echter Gesprächspartner wirkt. Damit schlägt ChatGPT derzeit nämlich große Wellen und bald vielleicht auch Google als Suchmaschine. Bei der KI handelt es sich eben nicht um den Chat-Bot eines Recruiting-Portals, sondern möglicherweise um „The Next Big Thing“. In Sekunden schreibt das Programm auf Befehl etwa informative Aufsätze, Gedichte oder Zusammenfassungen. Länge und Ausdetaillierung spielen dabei keine Rolle, was die Anwendungsbereiche grenzenlos erscheinen lässt.

Anzeige Wir benötigen Ihre Zustimmung zum Laden dieser Anzeige! Wir verwenden einen Drittanbieterdienst, um Anzeigen darzustellen, die möglicherweise Daten über Ihre Aktivität sammeln. Bitte überprüfen Sie die Details und akzeptieren Sie den Dienst, um diese Anzeige zu sehen. Dieser Inhalt darf aufgrund von Trackern, die dem Besucher nicht bekannt gegeben werden, nicht geladen werden. Der Website-Eigentümer muss die Website mit seinem CMP einrichten, um diesen Inhalt in die Liste der verwendeten Technologien aufzunehmen. Mehr Information Akzeptieren powered by Usercentrics Consent Management Platform

Wird ChatGPT zur Gefahr für die Arbeitswelt?

Wer glaubt, dass es ChatGPT sicherlich an Kreativität und Auffassungsgabe mangelt, wähnt sich in falscher Gewissheit. So hat die KI kürzlich ihren Master in Betriebswirtschaftslehre an der University of Pennsylvania erworben. Das war zumindest das Ergebnis eines Experiments, in der ihre automatisierte Abschlussarbeit unter realen Bedingungen geprüft wurde. Dabei hätte Professor Christian Terwiesch sie sogar mit der Note 2 bewertet. Sind gewisse menschliche Leistungen also bald überflüssig? Als Head of Software Engineering beim Augsburger Team23 hat Fabian Härtl Zukunftstechnologien stetig im Blick. Er sieht in dem Chat-Bot ein unterstützendes, statt ersetzendes Tool für die Arbeitswelt von morgen. Denn wie das Programm selbst gesteht, hat es „bestimmte Einschränkungen und Schwächen“.

Der Chat-Bot kann jegliche Anfragen auch auf Deutsch verarbeiten und beantworten. Foto: B4BSCHWABEN.de

Anzeige Wir benötigen Ihre Zustimmung zum Laden dieser Anzeige! Wir verwenden einen Drittanbieterdienst, um Anzeigen darzustellen, die möglicherweise Daten über Ihre Aktivität sammeln. Bitte überprüfen Sie die Details und akzeptieren Sie den Dienst, um diese Anzeige zu sehen. Dieser Inhalt darf aufgrund von Trackern, die dem Besucher nicht bekannt gegeben werden, nicht geladen werden. Der Website-Eigentümer muss die Website mit seinem CMP einrichten, um diesen Inhalt in die Liste der verwendeten Technologien aufzunehmen. Mehr Information Akzeptieren powered by Usercentrics Consent Management Platform

Wofür ist ChatGPT nützlich?

Bei all der Faszination die ChatGPT auslöst, sind die Einsatzmöglichkeiten, Risiken und Potenziale eben doch begrenzt. Die Angst vor einer Ablösung durch ChatGPT sollte daher nur im Headquarter von Google vorherrschen. Insbesondere für Kundensupport, Schreibarbeiten, Sprachsteuerung, Übersetzung und Datenanalyse aber sei die KI laut Härtl geeignet: „Speziell ChatGPT hat die Fähigkeit große Mengen an Informationen schnell zu verarbeiten. Prozesse können dadurch automatisiert und ihrer Effizienz gesteigert werden.“ Für seinen Team23-Kollegen Manuel Göster steht ebenfalls fest, dass „menschliche Arbeitskräfte auf absehbare Zeit weiter gebraucht werden“. Es sei vielmehr die Art und Weise wie wir Arbeiten, die sich verändern wird. Dennoch warnt der Senior Developer Software Engineering der Augsburger Digitalagentur: „Es ist möglich, dass ChatGPT Falschinformationen verbreitet oder rassistische Aussagen erzeugt.“

Wie wahrheitsgetreu sind die Antworten von ChatGPT?

Die Künstliche Intelligenz ist nur so gut, wie die Daten, auf der sie trainiert wurde. Ein großes Problem: Falsche, irreführende und diskriminierende Informationen kann das Programm nicht von Fakten unterscheiden. Daher ist es wichtig, dass die Entwickler und Anwender von ChatGPT diese Risiken berücksichtigen und entsprechende Schritte unternehmen, um sie zu minimieren. Es handelt sich also nicht unbedingt um die nächste Alltagsrevolution, aber es hat dennoch das Potenzial in vielen Bereichen und Branchen großen Nutzen zu bringen.