Team23 erhält Award „Erfolgreich. Familienfreundlich“

Unternehmenskultur

Die Auszeichnung „Erfolgreich. Familienfreundlich“ unterstreicht das Engagement von TEAM23 für eine nachhaltige Unternehmenskultur. Quelle: StMAS/ Nikolaus Schäffler

Der Award „Erfolgreich. Familienfreundlich“ wird jährlich an 20 Unternehmen in Bayern vergeben, die sich durch vorbildliche Maßnahmen und Initiativen zur Förderung einer familienfreundlichen Arbeitsumgebung kennzeichnen. In diesem Jahr hat die Digitalagentur Team23 diese Auszeichnung aufgrund ihrer innovativen Programme und ihrer nachweislichen Unterstützung für ihre Mitarbeiter erhalten.

Zwischen Beruf und Familie

Team23 hat eine Initiativen entwickelt, die den Bedürfnissen von Familien gerecht werden soll: So bietet das Unternehmen beispielsweise flexible Arbeitszeitmodelle an, die es den Mitarbeitenden ermöglichen, ihre Arbeitszeit an ihre persönlichen Verpflichtungen anzupassen. Darüber hinaus stehen den Beschäftigten verschiedene Optionen für Remote-Arbeit und Homeoffice zur Verfügung.

Das Unternehmen unterstützt Eltern mit speziellen Leistungen wie einer finanziellen Unterstützung bei Kinderbetreuungskosten sowie bei der Pflege von Angehörigen. Darüber hinaus gibt es regelmäßig Veranstaltungen, bei denen Familienangehörige eingeladen sind – das stärkt das Gemeinschaftsgefühl und fördert die Bindung zwischen den Mitarbeitenden und ihren Familien.

Der Geschäftsführer im Gespräch

„Wir sind überaus stolz darauf, den Award 'Erfolgreich. Familienfreundlich' vom Bayerischen Staatsministerium zu erhalten“, sagt Oliver Vogt, Geschäftsführer von Team23. „Bei Team23 liegt uns das Wohlergehen unserer Mitarbeitenden und ihrer Familien am Herzen. Wir sind fest davon überzeugt, dass eine familienfreundliche Arbeitsumgebung die Produktivität und Zufriedenheit unserer Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter steigert. Diese Auszeichnung ist eine Bestätigung für unsere Bemühungen und motiviert uns, weiterhin innovative Lösungen zu entwickeln“, freut sich Vogt.