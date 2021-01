Humbaur ist „Qualified Partner by Mercedes-Benz Trucks“

Wir benötigen Ihre Zustimmung zum Laden dieser Anzeige! Wir verwenden einen Drittanbieterdienst, um Anzeigen darzustellen, die möglicherweise Daten über Ihre Aktivität sammeln. Bitte überprüfen Sie die Details und akzeptieren Sie den Dienst, um diese Anzeige zu sehen. Dieser Inhalt darf aufgrund von Trackern, die dem Besucher nicht bekannt gegeben werden, nicht geladen werden. Der Website-Eigentümer muss die Website mit seinem CMP einrichten, um diesen Inhalt in die Liste der verwendeten Technologien aufzunehmen. Mehr Information Akzeptieren powered by Usercentrics Consent Management Platform

Der Anhänger- und Kofferaufbauten-Hersteller Humbaur aus Gersthofen meldet, ab sofort den Status „Qualified Partner by Mercedes-Benz Trucks“ inne zu haben. Damit wird die Zusammenarbeit weiter intensiviert, mit besonderem Fokus auf Lkw-Aufbauten. Um diesen Status zu bekommen, werden die potentiellen Unternehmen zuvor von der Daimler Truck AG geprüft. So ist nicht nur der Nachweis eines zertifizierten Qualitätsmanagement-Systems nach ISO 9001:2015 notwendig. Zusätzlich müssen notwendige Anleitungen und Aufbaudokumentationen vorliegen. Auch in Hinblick auf die Ersatzteile. Für die Daimler Truck AG besonders wichtig ist zudem ein umfassendes Servicenetzwerk, heißt es in einer Mitteilung. Nachdem Humbaur nach dieser Überprüfung alle Kriterien bestanden hatte, wurde dem Gersthofer Unternehmen jetzt die Auszeichnung „Qualified Partner by Mercedes-Benz Trucks“ offiziell verliehen. Mit diesem Status möchte die Humbaur GmbH den Grundstein für eine erfolgreiche Zusammenarbeit mit Mercedes-Benz Trucks im Bereich Lkw-Aufbauten legen.

Weitere Auszeichnung für Humbaur

Dies war jedoch nicht die einzige Auszeichnung, die Die Humbaur GmbH in der letzten Zeit erwarb. Einmal im Jahr werden bayernweit die wachstumsstärksten Unternehmen mit dem Titel Bayern Best50 ausgezeichnet. Hier war diesmal auch der Gersthofer Anhänger vertreten. Im Interview verrät Geschäftsführer Christian Dieminger, wie das Unternehmen auch im Corona Jahr 2020 wachsen konnte.

Über Humbaur

Humbaur zählt zu den Größten in der Welt der Anhänger und Fahrzeugaufbauten. Das inhabergeführte Familienunternehmen bietet rund 420 verschiedene Anhänger-Serienmodelle für Gewerbe- und Privatkunden und 230 Modelle seiner FlexBox-Fahrzeugaufbauten. Mit 500 Beschäftigten werden rund 52.000 Anhänger jährlich am Standort Gersthofen produziert. Das Unternehmen für Anhänger und Transportlösungen von 750 Kilogramm bis 50 Tonnen Gesamtgewicht ist national und international tätig und fertigt auch Sonder- und Speziallösungen.