Honold und Premium Aerotec bauen gemeinsam Standorte aus

Archivbild. Der Sitz von Premium Aerotec in Augsburg. Foto: B4BSCHWABEN.de

Honold Logistik Gruppe GmbH & Co. KG

Seit vielen Jahren ist die Honold LTS Logistik GmbH bereits als Logistikdienstleister der Airbus Tochter Premium Aerotec GmbH in Augsburg tätig. Nun erweitert das Joint Venture ihre Standorte.

Seit Kurzem konnte Honold gemeinsam mit Aerotec ihre Aktivitäten in Bremen und Stade ausbauen. Dies ist jedoch nicht der einzige Erfolg, den sie auszeichnen konnten.

Standort in Augsburg

Im 22.500 Quadratmeter großen Gebäude in Augsburg wird ein vollautomatischer Behälter-Lager (AKL) betrieben. Von dort aus versorgen die Logistiker ihre Kunden mit Material für den Flugzeugstrukturbau. Im innerbetrieblichen Transport beliefert die Honold LTS Logistik hierbei Just-in-Sequence mehr als 400 Bahnhöfe innerhalb der 4 Werksteilen in Augsburg. Außerdem holen die Logistiker gefertigte Einzelteile und Sektionen aus der Produktion ab, verpacken diese und versenden die Produkte an die jeweiligen Endkunden von Premium Aerotec.

Kurz vor Weihnachten konnte auch in Augsburg ein großer Erfolg verbucht werden. Mit maßgeschneiderten Konzepten, der täglich gelebten Qualität, Zuverlässigkeit und Flexibilität konnte sich die Honold Logistik in der anstehenden Ausschreibung gegenüber den Wettbewerbern durchsetzen.

Ausbau der Flugzeugkompetenz als Ziel

„Wir freuen uns sehr auf die weitere Partnerschaft mit Premium Aerotec am Standort Augsburg. Gemeinsam mit dem Kunden wollen wir die Produktionsversorgung entsprechend weiterentwickeln und mit einer Vielzahl an geplanten Einzelprojekten die Logistik auf das „next Level“ heben“, stimmen die Geschäftsführer Andreas Freymark und Markus Meier einander zu.