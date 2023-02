Honold spendet 100.000 Euro für den guten Zweck

Unterstützung

Das Team von Honold engagiert sich für soziale Zwecke. Foto: Honold

„Natürlich können wir an dieser Stelle auch über die Konzernbilanz von Honold sprechen und erfreulicherweise ist diese auch in 2022 zufriedenstellend. Wir haben diesmal etwas Wichtigeres zu berichten!“ – so leitet das Unternehmen eine Pressemitteilung über sein neuestes Spendenprojekt ein. Als ökologisch und grünes Familienunternehmen möchte die Honold Logistik Gruppe auf soziale und gesellschaftliche Teilhabe setzen. Deshalb beteiligt es sich sowohl finanziell als auch durch aktives Engagement an der Mitgestaltung der Region.

Honold spendet an diverse Projekte in der Region

Mit regelmäßigen Zuwendungen an soziale, karitative und religiöse Einrichtungen möchte das Unternehmen zeigen, wie verbunden es sich nicht nur der Natur, sondern vor allen Dingen der Region fühlt, in der man einen Standort bewirtschaftet. 2022 wurden deshalb rund 100.000 Euro für verschiedene soziale, sportliche und religiöse Projekte aufgewendet. An vielen der 24 Honold Standorte unterstützt das Unternehmen nach Eigenaussage auch örtliche Vereine. In diesem Jahr wurde etwa das Giengener Open-Air-Konzert als kulturelles Highlight in die Sponsoring-Planung mit einbezogen. Auch in Dettingen am Albuch engagiert sich Honold seit seiner Ansiedlung 2019 in mehreren örtlichen Vereinen. Und auch die Renovierung der Dettinger Peterskirche wird durch Honold mit einer Spende unterstützt. Im Zuge der Sanierungsarbeiten wurden an der Dorfkirche erhebliche Mängel am Turmhelm festgestellt, sodass eine neue Holzverschalung und Kupferverkleidung notwendig geworden sind.

Das bedeuten die Spendenaktionen für die Honold-Geschäftsführung

Heiner Matthias Honold, Geschäftsführender Gesellschafter von Honold, empfindet es als wichtig, an gemeinnützige, sportliche und religiöse Einrichtungen zu spenden und sich zu engagieren: „Wir von Honold möchten den Gemeinden und der sozialen Gemeinschaft, an denen wir Standorte unterhalten, etwas zurückgeben und damit zum Ausdruck bringen, dass wir verlässlich unserer gesellschaftlichen Verantwortung nachkommen und beide Seiten von einer Partnerschaft profitieren“, erklärt er.