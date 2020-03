Hörmann TUI ReiseCenter aus Augsburg ausgezeichnet

Die TUI AG zeichnet jedes Jahr die 30 erfolgreichsten Franchise-Partner mit dem „Club der Besten“ aus. So konnte sich diesmal das Augsburger TUI ReiseCenter von Hörmann Reisen gegen 550 Filialen durchsetzen und gewann den ersten Platz.„Wir haben es geschafft!“, jubelt Philipp Hörmann, Geschäftsführer von Hörmann Reisen. „Wir haben tatsächlich den ersten Preis im ‚Club der Besten‘ erhalten und starten als bestes TUI ReiseCenter Deutschlands ins Neue Jahr.“

Kundenzufriedenheit als höchstes Ziel

Stellvertretend für das gesamte Team nahm Philipp Hörmann den Preis entgegen. „Die Auszeichnung ist ein toller Abschluss eines erfolgreichen Jahres für das TUI ReiseCenter Augsburg“, sagte der Reiseexperte in seiner Dankesrede. „Wir sind stolz, die Begehrteste aller TUI Auszeichnungen erhalten zu haben. Es ist uns eine große Freude und ein echtes Anliegen, die Urlaubstage unserer Kunden optimal gestalten zu dürfen. Die Zufriedenheit unserer Gäste ist als höchstes Ziel in unserer Firmenphilosophie fest verankert. Preise wie der ‚Club der Besten‘ zeigen uns, dass wir auf dem richtigen Weg sind. Und diesen werden wir konsequent weiter gehen.“

Anerkennung der täglichen Arbeit

Auch Helmut Moblitz, Büroleiter im TUI ReiseCenter Augsburg freut sich: „Die Nummer eins in ganz Deutschland zu sein, das ist schon eine tolle Anerkennung unserer Arbeit. Aber mindestens ebenso wichtig ist mir und meinen Kolleginnen und Kollegen das positive Feedback unserer Kunden und Stammkunden. Deshalb setzen wir auch in Zukunft auf umfassende Beratung und besten Service, damit jede Reise mit uns einzigartig und unvergesslich wird. Und wenn dann ein Kunde nach seiner Reise sagt: ‚Ihr seid echt die Besten!‘, dann war doch alles richtig.“

Neueröffnung mit neuem Konzept

Hörmann Reisen eröffnete Ende Oktober 2019 das neue TUI ReiseCenter in der Fuggerstraße 16 in Augsburg. Mit einem neuen Konzept in größeren Räumlichkeiten ging das Reisebüro an den Start. Dabei spiele eine hohe Transparenz eine große Rolle bei der Neugestaltung. „Wir wollen zeigen, welche Vorteile die Verzahnung der heutigen On- und Offline-Welt im Reisebüro hat und wie wir dem Kunden so ein rundum individuelles und attraktives Beratungs- und Buchungserlebnis bieten können“, erläutert Philipp Hörmann. „Dies gewährleisten wir durch die Integration neuer Elemente in unser bestehendes Konzept. So stehen mehrere iPads zur Verfügung, auf denen der Kunde den Beratungsprozess durch unsere bestens geschulten Hörmann Reiseprofis mitverfolgen und überprüfen kann.“