Hochschulrat Augsburg: Sieben neue externe Mitglieder

Am Dienstag, 28. Januar 2020, tagte erstmals das Gremium des Hochschulrats in seiner neuen Zusammensetzung. Roland Kreitmeier, Vorsitzender des Hochschulrats, begrüßte die neuen Mitglieder: Jürgen Kerner (Hauptkassierer und geschäftsführendes Vorstandsmitglied der IG Metall), Elsa Koller-Knedlik (Vorsitzende der Geschäftsführung Agentur für Arbeit, Augsburg), Martina Kobriger (Geschäftsführerin Sozialdienst katholischer Frauen Augsburg), Ulrich Wagner (Hauptgeschäftsführer HWK Schwaben) und Dr. Karl Borromäus Murr (Museumsleiter tim, Staatliches Textil- und Industriemuseum Augsburg). Ramona Meinzer (Vorsitzende der Geschäftsführung der Aumüller Aumatic GmbH) und Gregor Peter Schmitz (Chefredakteur Augsburger Allgemeine). Nicht alle neuen Mitglieder des Hochschulrats konnten an der Auftaktsitzung teilnehmen.

„Ich freue mich auf die Zusammenarbeit mit den neuen Mitgliedern“, so Kreitmeier bei der ersten Sitzung. „Wir werden uns mit aller Energie der strategischen Ausrichtung der Hochschule Augsburg widmen und uns dafür einsetzen, dass sie ihren Einfluss auf die Region stetig erweitern darf.“

Funktionen des Hochschulrat

Der Hochschulrat der Hochschule Augsburg setzt sich aus zwanzig Mitgliedern zusammen: zehn internen Vertretern, bestehend aus dem Senat der Hochschule sowie Studierendenvertretern, und zehn externen Mitgliedern. Der Hochschulrat besitzt eine Aufsichtsratsfunktion, beschließt die Grundordnung, den Hochschulentwicklungsplan der Hochschule, über Einrichtungen, Änderungen oder Aufhebungen von Studiengängen oder Haushaltsfragen. Präsident Prof. Dr. Gordon Rohrmair gratulierte den neuen Hochschulräten: „Mit den neuen Mitgliedern haben wir ein starkes Team am Start, das uns Ansporn ist, unsere Hochschule weiterhin innovativ und praxisorientiert auf die Belange der Region auszurichten, so dass unsere Studierenden auch zukünftig gefragte Persönlichkeiten in Wirtschaft und Gesellschaft sein werden.“

Externe Mitglieder des Hochschulrats der Hochschule Augsburg:

Roland Kreitmeier

Vorsitzender des Hochschulrats, Dipl.-Ing. (FH), ehemals Siemens AG Leiter der Niederlassung Augsburg

Geschäftsführende Gesellschafterin der Grenzebach GmbH & Co. KG

Dipl. Kfm., Gründer und Vorstandsvorsitzender der CANCOM SE, Primepulse

Hauptkassierer und geschäftsführendes Vorstandsmitglied der IG Metall

Geschäftsführerin Sozialdienst katholischer Frauen Augsburg

Vorsitzende der Geschäftsführung Agentur für Arbeit, Augsburg

Vorsitzende der Geschäftsführung der Aumüller Aumatic GmbH

Museumsleiter tim, Staatliches Textil- und Industriemuseum Augsburg

Chefredakteur Augsburger Allgemeine

Hauptgeschäftsführer Handwerkskammer Schwaben

Interne Mitglieder des Hochschulrats der Hochschule Augsburg: