Förderverein der Hochschule Augsburg wählt neuen Vorstand

Der Verein zur Förderung der Hochschule Augsburg hat einen neuen Vorstand gewählt. Bekannte und bewährte Repräsentanten sind jedoch weiterhin dabei. Seit mehr als 55 Jahren hat es sich der Verein zur Aufgabe gemacht, unbürokratisch Projekte und Studierende an der Hochschule zu unterstützen. Auch das Campusleben soll von den Förderern und ehrenamtlich engagierten Mitgliedern profitieren können. Dem Verein gehören Unternehmen, Organisationen und Privatpersonen an.

Studentin Celine Rauner neu im Vorstand

Neu im Vorstand ist die Studentin Celine Rauner. Sie studiert International Management an der Hochschule Augsburg und wird über ein Unternehmensstipendium gefördert. Das erleichtere es ihr, sich neben dem Studium gesellschaftlich zu engagieren, erklärte der Förderverein in einer Mitteilung. Im Einklang mit ihren hervorragenden Leistungen befände sie sich damit auf dem idealen Weg zur gefragten Persönlichkeit. „Wir freuen uns sehr über die Unterstützung bei der Vorstandsarbeit durch Celine Rauner. Sie bringt frische Ideen in den Verein und ermöglicht eine noch bessere Sicht auf die Bedürfnisse der Studierenden“, erklärte der Vorsitzende des Vorstands, Ulrich Zuth.

Der neue Vorstand setzt sich nun wie folgt zusammen: Vorsitzender ist Ulrich Zuth, stellvertretender Vorsitzender ist Christian Stelzmüller. Schatzmeister ist Michael Bernicker, Schriftführerin ist Celine Rauner. Beisitzer sind Prof. Dr. Frank Gießner, Prof. Dr.-Ing. Hans-Eberhard Schurk, Prof. Dr. Manfred Uhl, Christian Glaser und von Amts wegen der Präsident der Hochschule Augsburg. Dazu kommt noch Prof. Dr. Gordon Thomas Rohrmair. Rechnungsprüfer sind Alexander Leupolz und Dr. Franz Pacher von Theinburg.

Mitgliedschaft ab jetzt auch für Studierende

„In den vergangenen fast zwei Jahren hat sich im Förderverein viel getan. Der Außenauftritt des Fördervereins wurde auf das Hochschul-Design angepasst und die Website aktualisiert. Beitrittserklärungen sind nun schon seit einiger Zeit auch online möglich“, erklärte Christian Glaser, Beauftragter für Fundraising und Hochschulförderung an der Hochschule Augsburg. Außerdem fügte er an: „Neu ist auch die Mitgliedschaft für Studierende – selbstverständlich beitragsfrei. Über den Förderverein können Interessierte bereits mit einem kleinen Beitrag Teil der Förderergemeinschaft der Hochschule Augsburg werden und aktiv an der Weiterentwicklung teilhaben.“