FERCHAU sponsert neuen Hörsaal für Hochschule Augsburg

Die Augsburger Niederlassung des Gummersbacher Engineering- und IT-Dienstleisters FERCHAU fördert bereits Studierende der Hochschule über das Deutschlandstipendium. Mit dem erweiterten Engagement reagiert FERCHAU auf den Fachkräftemangel und positioniert sich an der Hochschule Augsburg als attraktiver Arbeitgeber.

Der neue „FERCHAU-Hörsaal“

Im Rahmen eines Fototermins mit Verantwortlichen beider Partner wurde der Raum offiziell unter der Bezeichnung „FERCHAU-Hörsaal“ eröffnet. In und vor dem Hörsaal, sowie in allen den Raum betreffenden Kommunikationsmaßnahmen der Hochschule, tritt der Name künftig in Erscheinung.

Dem Ingenieurnachwuchs eine Perspektive bieten

„Wir haben mit den Studierenden und AbsolventInnen der Hochschule Augsburg gute Erfahrungen gemacht. Es ist erfreulich, dass viele nach ihrem Studium in der Region bleiben und arbeiten wollen. Das war für uns ein wichtiger Grund, die Zusammenarbeit mit der Hochschule Augsburg zu intensivieren, hier Employer Branding zu betreiben und dem Ingenieurnachwuchs eine Perspektive zu bieten“, sagt Matthias Pleyer, Leiter der FERCHAU-Niederlassung Augsburg.

Studierende auf dem Weg zu gefragten Persönlichkeiten

Prof. Dr. László Kovács, Vizepräsident für Studium und Lehre an der Hochschule Augsburg, sagt: „Die FERCHAU GmbH ist mit ihrem Engagement für uns ein verlässlicher Partner bei unserer Mission, unsere Studierenden auf ihrem Weg zu gefragten Persönlichkeiten zu unterstützen. Wir freuen uns, dass es für unsere Studierenden so unkompliziert möglich ist, Kontakt zu einem potenziellen Arbeitgeber aufzunehmen.“

Neuer Zertifikatskurs an der Hochschule

Erst vor kurzem wurde bekannt, dass die Hochschule Augsburg in Kürze auch einen neuen Zertifikatskurs anbieten wird. Das Weiterbildungsangebot „Innovative Produktgestaltung im Leichtbau“ startet im März. Durch innovative und individuelle Bauweisen werden im Leichtbau ständig neue Anwendungsfelder erschlossen. Durch den Zertifikatskurs können Teilnehmer anwendungsnah Ansätze für eine nachhaltige Leichtbauweise kennenlernen.