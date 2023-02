Marcotran setzt Nachhaltigkeitskonzept mithilfe von Kögel Cargo Rail um

Nachhaltigkeit

Das spanische Transport- und Logistikunternehmen Marcotran setzt mithilfe von Kögel Cargo Rail sein Nachhaltigkeitskonzept um. Foto: Kögel Trailer GmbH

Der spanische Transport- und Logistikdienstleister Marcotran achtet jetzt vermehrt auf die Nachhaltigkeit. Die erste Umsetzung ist, dass von der eigenen Flotte, die aus mehr als 2.300 Fahrzeugen besteht, 1.500 gezogene Einheiten modernsten Umweltstandards entspricht.

Bestellung bei Kögel

Nun hat Marcotran 25 Kögel Cargo Rail FlexiUse mit TIR-Ausrüstung beschafft. Bereits Bestandteil des Marcotran-Fuhrparks sind weitere 70 Kögel Planenauflieger mit Zollverschluss und 40 mit einer Vorbereitung für Luftfracht. Die bahnverladbaren Auflieger entsprechen dem Lichtraumprofil P400 und verfügen über den höhenverstellbaren FlexiUse-Aufbau. Dieser erlaubt es dank eines speziellen Fahrwerks, dass Zugmaschinen mit Sattelkupplungshöhen von 990 bis 1.180 Millimeter den Auflieger aufnehmen können, ohne im grenzüberschreitenden Verkehr national gültige höchstzulässige Gesamthöhen zu überschreiten. Zusätzlich erleichtert das Hubdach des FlexiUse Aufbaus die Beladung von der Seite.

„Mit den Trailern von Kögel werden wir Güter für die Automobilindustrie, Textilien und Haushaltsgeräte über die Schiene befördern. Das ermöglicht es uns, während des Transports den Umweltvorteil des Verkehrsträgers zu nutzen und die Emissionen zu verringern“, erklärt Santiago Villa, Manager Flottenkontrolle bei Marcotran. Die Nutzung des kombinierten Verkehrs ist für das spanische Unternehmen zudem eine Möglichkeit, dem Fahrermangel zu begegnen, mit dem viele Transportunternehmen konfrontiert sind.

Überzeugende Produktqualität und Funktionalität

Marcotran entschied sich für Kögel vor allem wegen der hohen Verarbeitungsqualität und der hohen Eignung für den kombinierten Verkehr. Darüber hinaus ist das Unternehmen von den Planenspannern der TIR-Ausführung überzeugt, denn diese lassen sich nach den eigenen Erfahrungen nicht unbefugt öffnen, ohne die Zollversiegelung zu beschädigen. Für die Verantwortlichen von Marcotran spielte es zudem eine entscheidende Rolle, dass Kögel sich entsprechend des Unternehmensversprechens „Economy meets Ecology – Because we care“ verhält und die Bedürfnisse des Kunden in den Mittelpunkt rückt.

„Die Zusammenarbeit mit Kögel verläuft immer problemlos. Das Team um Javier del Mazo, Generaldirektor von Kögel Spanien und Portugal, geht immer auf unsere Bedürfnisse ein“, lobt Santiago Villa. Mit dem Cargo Rail FlexiUse unterstützt Kögel darüber hinaus Marcotran dabei, dass sich Wirtschaftlichkeit und Nachhaltigkeit im Güterverkehr gemäß dem Unternehmensmottos verwirklichen lassen.