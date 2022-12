Hochschule Augsburg stellt neue Kanzlerin vor

Personalie

Sandra Scholl ist die neue Kanzlerin der Hochschule Augsburg. Foto: HSA

Lange hat die Suche nach der Besetzung der Position gedauert. Nun stellt die Hochschule Sandra Scholl als neue Kanzlerin vor. Was sie in Ihrem Amt plant.

Aktuell ist Sandra Scholl stellvertretende Leiterin des Bereichs Finanzen & Personal sowie Leiterin der Abteilung Personal, Organisation & Recht der Anstalt für Kommunale Datenverarbeitung in Bayern (AKDB). In ihrer Abteilung arbeiten rund 70 Mitarbeiter in den Teams Personalverwaltung, Personal- und Organisationsentwicklung, Organisation & Zentrale Dienste, Recht & Datenschutz sowie Gebäudewirtschaft.

Anzeige Wir benötigen Ihre Zustimmung zum Laden dieser Anzeige! Wir verwenden einen Drittanbieterdienst, um Anzeigen darzustellen, die möglicherweise Daten über Ihre Aktivität sammeln. Bitte überprüfen Sie die Details und akzeptieren Sie den Dienst, um diese Anzeige zu sehen. Dieser Inhalt darf aufgrund von Trackern, die dem Besucher nicht bekannt gegeben werden, nicht geladen werden. Der Website-Eigentümer muss die Website mit seinem CMP einrichten, um diesen Inhalt in die Liste der verwendeten Technologien aufzunehmen. Mehr Information Akzeptieren powered by Usercentrics Consent Management Platform

So begrüßt der Präsident der HSA die neue Kanzlerin

„Mit Sandra Scholl übernimmt eine motivierte und engagierte Persönlichkeit die Leitung unserer Verwaltung“, erklärt Prof. Dr. Gordon Thomas Rohrmair, Präsident der Hochschule Augsburg. Scholl komplettiert als Kanzlerin das Präsidium der Hochschule Augsburg, dem neben Rohrmair auch Prof. Dr. Nadine Warkotsch, Vizepräsidentin für Forschung und Nachhaltigkeit, Prof. Dr. Elisabeth Krön, Vizepräsidentin für Transfer und Infrastruktur, und Prof. Dr. László Kovács, Vizepräsident für Studium und Lehre, angehören. „Wir freuen uns auf die Zusammenarbeit, die unsere Hochschule weiter voranbringen wird“, so Rohrmair weiter.

Anzeige Wir benötigen Ihre Zustimmung zum Laden dieser Anzeige! Wir verwenden einen Drittanbieterdienst, um Anzeigen darzustellen, die möglicherweise Daten über Ihre Aktivität sammeln. Bitte überprüfen Sie die Details und akzeptieren Sie den Dienst, um diese Anzeige zu sehen. Dieser Inhalt darf aufgrund von Trackern, die dem Besucher nicht bekannt gegeben werden, nicht geladen werden. Der Website-Eigentümer muss die Website mit seinem CMP einrichten, um diesen Inhalt in die Liste der verwendeten Technologien aufzunehmen. Mehr Information Akzeptieren powered by Usercentrics Consent Management Platform

Das sind Sandra Scholls Pläne

„Die Hochschule Augsburg ist eine junge, dynamische und moderne Hochschule: Es ist mir eine Ehre, die Verwaltung dieser Hochschule leiten zu dürfen. Ich werde mich mit aller Kraft dieser Aufgabe widmen“, sagt Scholl über ihr neues Amt. Als zukünftige Kanzlerin wird sie der Verwaltung der Hochschule Augsburg vorstehen. Sie ist Dienstvorgesetzte des nichtwissenschaftlichen Personals und zuständig für den Haushalt, die Liegenschaften und weitere zentrale Einrichtungen wie die Abteilung Personal & Recht, die Finanzabteilung, die Abteilung für Studienangelegenheiten, die Abteilung Technik & Gebäude, die Bibliothek sowie das Rechenzentrum. Aktuell hat die Hochschule Augsburg rund 6.700 Studierende in den Studienrichtungen Technik, Wirtschaft, Soziales und Gestaltung mit mehr als 180 Professorinnen und rund 300 nicht-wissenschaftlichen Mitarbeitende.