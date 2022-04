Hochschule Augsburg startet Studien- und Berufsorientierung

Unter dem Motto „Entdecke Studiengänge zum Anfassen“ können Schüler in den kommenden Wochen an der Hochschule Augsburg verschiedene Angebote zur Studien- und Berufsorientierung besuchen: Am Donnerstag, 28. April, finden die bundesweiten Aktionstage Girls' Day und Boys' Day statt. Hier haben Jugendliche die Chance, sich Berufsbilder anzusehen, die nicht typisch für Frauen und Männer sind. Auch die Hochschule Augsburg öffnet ihre Türen mit tollen Angeboten für Schüler der siebten bis neunten Klasse.

Girls’ Day

Am Girls’ Day sind noch Plätze frei im Programm der Fakultät für Maschinenbau und Verfahrenstechnik. Die Studierenden-Projektgruppe „Precious Plastic“ baut zusammen mit Schülerinnen einen Plastik-Sammelbehälter und einen Shredder auf. Drei Studentinnen berichten am Girls’ Day über ihr Engagement im Kampf gegen das Plastikproblem. Es betreffe uns alle und Ingenieurinnen und Ingenieure mit innovativen Lösungen seien gefragter denn je.

Boys’ Day

In der Fakultät für Wirtschaft der Hochschule Augsburg und im Zentrum für Sprachen und Interkulturelle Kommunikation können Jungen am Boys’Day an einem Logistik-Planspiel teilnehmen und eine Schnupperstunde Chinesisch erleben.

Schnupperstudium





Am Mittwoch, 1. Juni, haben Schüler ab der 10. Klasse die Möglichkeit zum Schnupperstudium an der Hochschule Augsburg. In einem ausgewählten Studiengebiet können Schüler auf ihrem Weg zum (Fach-)Abitur sowohl theoretisches Wissen als auch praktische Erfahrungen sammeln und einen Überblick zum Ablauf eines Vorlesungstags an der Hochschule erhalten. Zusätzlich bietet die Fakultät für Elektrotechnik dieses Jahr ein Online-Angebot am Nachmittag des 2. Juni zum Thema „Transportdrohne“ an.