Hessing Stiftung eröffnet Impfzentrum in Augsburg

Die Bundesregierung weitet den Kreis der Impfberechtigten aus. Im Dezember sollen so viele Spritzen wie möglich verabreicht werden. In Augsburg nimmt sich die Hessing Stiftung mit einem Impfzentrum der Aufgabe an.

Die Hessing Stiftung treibt die Bekämpfung der Corona-Pandemie weiter voran. In Anwesenheit von Augsburgs Oberbürgermeisterin Eva Weber hat das Hessing Impfzentrum auf dem Gesundheits-Campus in Göggingen eröffnet. Neben der eigenen Covid-Station leistet die Hessing Stiftung damit einen weiteren wichtigen Beitrag, um der Lage Herr zu werden. Das sagt Eva Weber

„Angesichts des großen Impfandrangs und auch der großen Notwendigkeit, die Impfquote inAugsburg zu verbessern, freue ich mich sehr, die Orthopädische Fachklinik der Hessing Stiftung als neuen Partner an Bord der städtischen Impfallianz willkommen zu heißen. Dieses Zusatzangebot wird sicher dazu beitragen, dass viele Augsburgerinnen und Augsburger schneller und noch vor Weihnachten ihre Boosterimpfung bekommen", sagte die Oberbürgermeisterin am Mittwoch bei der Eröffnung. Was es zu beachten gibt

Das Hessing Impfzentrum befindet sich in der Orthopädischen Fachklinik. Hier können sich sowohl Personen aus Augsburg als auch dem regionalen Umland eine Auffrischungsimpfung, verabreichen lassen. Geimpft wird von Montag bis Freitag von 08:00 bis 16:00 Uhr. Voraussetzung für eine Impfung ist eine vorherige Terminvereinbarung über die Website des Impfzentrums. Plädoyer für Impfung

Wie wichtig die Impfung im Kampf gegen Corona ist, wissen die Beschäftigten bei Hessing aus Erfahrung. Schließlich gibt es in den Orthopädischen Fachkliniken auch in der vierten Welle wieder eine Covid-Station mit 25 Betten. Davon sind sieben für die Intensivbehandlung ausgerichtet. Die große Mehrheit der Patientinnen und Patienten, die hier behandelt werden, ist ungeimpft. „Es ist entscheidend, das Impftempo voranzutreiben. Jeden, den wir heute impfen können, den müssen wir morgen nicht intensivmedizinisch behandeln", erläuterte der Leiter der Orthopädischen Fachkliniken, Thilo Bausback.