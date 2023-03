Go Ahead kündigt Verkehrsausfall zwischen Augsburg und Donauwörth an

Schienenarbeiten

Archivbild. Ein Zug des Eisenbahnunternehmens Go-Ahead Bayern. Foto: Go-Ahead

Für Go-Ahead setzt sich das Chaos nach dem Fahrplanwechsel in Augsburg fort. Zunächst konnte im letzten Moment noch der Fahrttakt sichergestellt werden. Doch das Aufatmen hielt nicht lange an. Denn kurz darauf traf das Verkehrsunternehmen ein großflächiger Ausfall der Zugflotte. Im neuen Jahr kehrt nun aber ebenfalls keine Ruhe ein. Seit über einem Monat behindert eine Baustelle den Fahrbetrieb zwischen Augsburg und Donauwörth. Nun muss Go-Ahead sogar alle Verbindungen auf der Strecke für ein ganzes Wochenende streichen

Wann fallen die Züge zwischen Augsburg und Donauwörth aus?

Die Bauarbeiten der Deutschen Bahn AG an der Strecke zwischen Augsburg und Donauwörth gehen weiter. Die derzeitige Bauphase, in der für Go-Ahead kein Zugverkehr zwischen Augsburg und Meitingen möglich ist, soll planmäßig am 14. März zu Ende gehen. Den Baustellenplanungen zufolge werde am Tag darauf für die Go-Ahead Linien RE 80, RE 89 und RB 87 wieder Zugverkehr mit verschiedenen Einschränkungen möglich sein. Am letzten Wochenende im März soll jedoch überhaupt kein Zug von Go-Ahead zwischen Augsburg und Donauwörth verkehren.

Wie lautet der Fahrplan von Go-Ahead für das letzte Märzwochenende?

Alle Fahrten müssen laut Go-Ahead durch Busse ersetzt werden. Der dementsprechend geänderte Fahrplan werde auf der Go-Ahead Website bereitgestellt. Die detaillierten Fahrpläne sollen in den nächsten Tagen auch in die Online-Medien eingearbeitet werden.