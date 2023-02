GoAhead verkündet abermals Einschränkungen des Zugverkehrs

ÖPNV

Durch Bauarbeiten kommt es auf der Verbindung Augsburg - Donauwörth zu Einschränkungen. Quelle: Deutsche Bahn AG / Oliver Lang

Die Deutsche Bahn baut: ab dem 10.2. wird an der Strecke von Augsburg nach Donauwörth gearbeitet, was in den nächsten Monaten immer wieder für Einschränkungen des Reiseverkehr sorgen wird. Das Eisenbahnunternehmen Go-Ahead Bayern, das auf dieser Strecke mehrere Regionalzuglinien betreibt, kann seinen Kunden daher nur einen eingeschränkten Zugbetrieb anbieten. Teilweise müssen Züge durch Busse ersetzt werden. Auch wenn Go-Ahead noch keine konkretisierten Aussagen über die gesamte Bauzeit trifft, möchte das Unternehmen Transparenz zeigen und die Fahrgäste frühestmöglich vom Stand der Dinge informieren, damit sie sich darauf einstellen können.

Vorraussichtliche Fahrplanabweichungen

Da es mehrere, zum Teil täglich wechselnde Bausituationen geben wird, die Go-Ahead nicht beeinflussen kann, kann das Unternehmen auch keinen durchgehend geltenden Baustellfahrplan anbieten, sondern nur verschiedene, an die wechselnden Bausituationen angepasste Fahrpläne. Die Fahrplanabweichungen für die ersten Tage vom 10.2. bis zum 14.2. sind im Folgenden nachzulesen und werden derzeit auch in die digitalen Auskunftsmedien, wie zum Beispiel den Bayern-Fahrplan eingearbeitet. Diese Informationen sollte in den ersten Februar-Tagen vorliegen. Die weiteren Fahrpläne werden derzeit geplant und zeitnah veröffentlicht.

Zeitraum 10.02. – 14.02.23

Einzelne Züge entfallen zwischen Augsburg und Meitingen beziehungsweise Donauwörth und werden durch Bus ersetzt.

Es gibt für die Tage vom 10.-14. Februar separate Fahrpläne, da jeweils auch unterschiedliche Züge ausfallen.

Zeitraum 15.02. – 14.03.23

Zwischen Augsburg und Meitingen ist für uns kein Zugverkehr möglich. Es verkehren Busse im Schienenersatzverkehr. Ab Meitingen bis Donauwörth gibt es einen Pendelbetrieb mit Zügen.

Zeitraum 15.03. – 17.03.23

Einige Züge fallen zwischen Augsburg und Donauwörth aus und werden durch Busse ersetzt.

18.03.23

Geringfügige Verspätungen einiger Züge (bis zu 15 Minuten)

Zeitraum 19.03. – 20.03.23

Einige Züge im Ausfall zwischen Augsburg und Donauwörth. Ausfallende Züge werden durch Busse ersetzt.

Zeitraum 21.03. – 24.03.23

In Fahrtrichtung von Augsburg nach Donauwörth entfällt bei allen Zügen der Halt in Langweid (Lech).

An den Tagesrandlagen Ausfall weniger Züge zwischen Augsburg und Donauwörth – Ersatz durch Bus.

Zeitraum 25.03. – 27.03.23

Nochmals Ausfälle auf dem Abschnitt Augsburg – Donauwörth, Ersatz durch Bus.