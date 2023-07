Glühwürmchen e. V. erhält Spende bei H46 Open Air

Förderung

Der Glühwürmchen e. V. erhielt 34.000 Euro als Spende im Rahmen des H46 Open Air. Foto: B.A.R GmbH

Mitte Juli fand die Übergabe der Spenden der B.A.R GmbH an den Glühwürmchen e. V. statt. Welche Spendensumme erzielt wurde.

Im Rahmen einer Presseveranstaltung am Kinderkrebszentrum der Uniklinik Augsburg wurde die Geldspende des H46 Open Airs in Höhe von 14.000 Euro an den Glühwürmchen e. V. durch die Vertreter der B.A.R GmbH sowie die Vertreter der beteiligten Vereine übergeben.

Weitere Spende erzielt

Durch die Versteigerung eines Kunstwerkes von Manuel Engelhardt (MRC/Mr. Camouflage) konnte beim Open Air in Lindl eine weitere Großspende verbucht werden. Die Centrum Service GmbH vertreten durch Gerhard Gruber erhielt den Zuschlag und spendete aus diesem Grund eine Summe von 20.000 Euro.

Kunstwerk als Leihgabe

Gerhard Gruber bot im Rahmen der Übergabe das Kunstwerk dem Kinderkrebszentrum als Leihgabe an. „Gerne geben wir das Gemälde gegen eine Spende für die Glühwürmchen in Höhe von 5.000 Euro oder mehr ab, um den Spendenbetrag weiter zu steigern“, erklärt Gerhard Gruber. Somit konnten in diesem Jahr 34.000 Euro zur Unterstützung krebs-, chronisch- und schwerstkranker Kinder gespendet werden.