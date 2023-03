Das Uniklinikum Augsburg wird neu gebaut

Modernisierung

Die Augsburger Uniklinik wird neu gebaut. Foto: Michael Ermark / B4BSCHWABEN.de

1.700 Betten, vier zwölfstöckige Betten-Türme. Die Augsburger Uniklinik ist das größte Krankenhaus in der Region. Und es ist in die Jahre gekommen. Deshalb beschloss das bayerische Kabinett jetzt, dass ein Neubau umgesetzt wird. „Augsburg hat damit die Riesen-Chance, in der Top-Liga der Medizinentwicklungen zu spielen“, erklärte Ministerpräsident Markus Söder in einer hierzu einberufenen Pressekonferenz. Schon seit einiger Zeit ist man an der Uniklinik daran, das Krankenhaus auf den neuesten Stand zu bringen. Zuletzt mit der neuen Kinderklinik und dem neuen OP-Trakt.

So sieht der Neubau der Uniklinik aus

In der Uniklinik befindet sich auch der Medizincampus der Universität. Diese Zusammenarbeit zwischen Forschung, Ausbildung und medizinischem Alltag soll auch künftig weiter fokussiert werden. Markus Söder sieht Augsburg als einen Standort für eine „Top-Klinik“. Er könne sich vorstellen, dass hier eine Entwicklung stattfinde, die mit der LMU und TU München vergleichbar ist.

Warum sich eine Sanierung nicht lohnt

Aber warum eigentlich nicht sanieren? Gegen diesen – bereits diskutierten – Plan sprachen zuletzt einige Punkte. Zum einen sei eine Sanierung im laufenden Betrieb suboptimal für die Patienten vor Ort. Dazu kommen hohe Kosten, die sich auf einen langen Zeitraum hinzögen. Denn nach der aktuellen Einschätzung der Verantwortlichen würde eine Sanierung im laufenden Betrieb rund 30 Jahre in Anspruch nehmen. „Statt einer Endlosgeschichte verwirklichen wir eine konzentrierte Neubaustrategie“, kommentierte Ministerpräsident Söder.