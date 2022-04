Das ist der neue Marketingleiter bei Quantron in Gersthofen

Martin Lischka übernimmt mit sofortiger Wirkung auch die Position Leiter Marketing und Kommunikation des Systemanbieters für nachhaltige batterieelektrische und wasserstoffbetriebene Mobilitätslösungen für Nutzfahrzeuge.

Langjährige Berufserfahrung

Der E-Mobility-Experte Lischka verfügt über mehr als zwölf Jahre Erfahrung in der Automobilindustrie in den Bereichen BEV-Produktstrategie, Marktforschung sowie Portfolio & Go-to-Market-Steuerung und hat internationale Marken sowie Unternehmen gelauncht.

Umsatzsteigerung im Jahr 2021

Das Unternehmen konnte im vergangenen Jahr seine Absätze um ein Vielfaches steigern. Auf Grundlage eines Umrüstungsgeschäfts im Nutzfahrzeug-Segment mit ihrer Business Unit Q-Retrofit konnte die Quantron AG im Geschäftsjahr 2021 einen Umsatz von 10 Millionen Euro erzielen. Damit belegt das Augsburger Unternehmen, das unter anderem auf die Umrüstung von Gebraucht- und Bestandsfahrzeugen auf emissionsfreie Antriebe setzt, bereits im zweiten operativen Jahr nach seiner Gründung die große Marktakzeptanz seines Produkt- und Dienstleistungskonzepts.

So blickt der Vorstand in die Zukunft

Michael Perschke, CEO und Vorstand des Unternehmens, unterstreicht: „Die Quantron AG war 2021 trotz der laufenden Covid-19-Maßnahmen in der Lage, ihr Geschäft deutlich auszubauen, strategische Partnerschaften zu schmieden und sich als zuverlässiger Lieferant für führende Null-Emissions-Pioniere zu etablieren. 2022 wird das Jahr sein, in dem die Quantron AG ihren Weg zu einem führenden Anbieter von wasserstoffbetriebenen Produkten – in Zusammenarbeit mit unserem strategischen Partner Ballard Power – und zu einem Anbieter von emissionsfreien Mobilitätslösungen festigen wird.“