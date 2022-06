Gersthofer Quantron verstärkt sein Sales-Team

Im Rahmen ihrer globalen Expansionsstrategie baut die Quantron AG ihr weltweit agierendes Vertriebsteam weiter aus. Der E-Mobility Anbieter konnte einen Sales-Experten mit internationaler Vertriebserfahrungen für sich gewinnen. Utz Rachner wird künftig als Global Sales Director für den Auf- und Ausbau des internationalen Vertriebsteams sowie Vertriebspartner bei dem Gersthofer Unternehmen zuständig sein.

Rachners bisheriger Werdegang

Das neue Quantron-Mitglied war zuletzt bei Mercedes Benz als Leiter Sales & Marketing General Distributors tätig. Er betreute dort mehr als 130 Märkte in Südamerika, Afrika, Mittleren Osten, Südostasien und Europa. Zuvor war er Senior General Manager Operative Sales Europe bei Mitsubishi Motors.

„Ich freue mich sehr darauf, mit dem Quantron-Team gemeinsam global durchzustarten und mit unserem attraktiven Angebot an batterieelektrischen und wasserstoff-betriebenen Fahrzeugen und unseren Systemlösungen das stark wachsende Potential der internationalen Nutzfahrzeugmärkte für uns zu gewinnen“, sagt Utz Rachner über seinen neuen Posten in Gersthofen.

Deshalb passt er zum Hersteller

Michael Perschke, CEO der Quantron AG, verdeutlicht die weltweite Marktstrategie seines Unternehmens und warum die Wahl auf den neuen Global Sales Director fiel: „Mit unseren Fahrzeugen der Marke Quantron aber auch mit dem in Europa bereits erfolgreich etablierten Retrofitting-Business streben wir weitere internationale Märkte an. Unser aktueller Fokus liegt im Aufbau des Wasserstoff-Ökosystems mit Fahrzeugen und der dazugehörigen Infrastruktur. Hier blicken wir verstärkt auf Nordamerika und möchten dort unsere Hydrogen Offensive gemeinsam mit unserem Partner Ballard Power Systems vorantreiben. Mit Utz Rachners internationaler Erfahrung sind wir für diese globalen Ziele bestens aufgestellt. Ich freue mich sehr, ihn in unserem Team begrüßen zu dürfen.“

Quantron setzt auf personelles Wachstum

Auch in anderen wichtigen Bereichen des Unternehmens baut die Quantron AG ihr Team weiter aus. Inzwischen sind mehr als 100 Mitarbeiter aus vier Generationen angestellt. Über 50 Prozent davon sind im technischen RnD und Produkt-Bereich tätig. Das Team sei hochkarätig und international besetzt mit zahlreichen Mitarbeitern aus der Automotiv-Branche. Zudem herrsche eine starke Diversifizierung aus 14 Nationalitäten wie den USA, Japan und seit Juni auch aus der Ukraine vor.