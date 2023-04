Gersthofer HLS Sacha GmbH beruft neuen Abteilungsleiter und peilt Kurswechsel an

Personalie

Mit seinem Aufstieg zum Gersthofer Abteilungsleiter soll Anthony Aiello den Richtungswechsel der HLS Sacha GmbH einleiten. Foto: HLS Sacha GmbH

Die HLS Sacha GmbH blickt in jüngster Vergangenheit auf herausfordernde Jahre zurück. Geschäftsführer Pawan Kumar Singh spricht sogar von einer „ununterbrochenen Talfahrt“ am Gersthofer Firmensitz seit 2018. Mit einem personellen Wechsel auf der Führungsebene soll es nun aber zur Kehrtwende kommen. Dafür überträgt er fortan mit einer internen Besetzung die Abteilungsleitung an Anthony Aiello. Mit vollem Vertrauen und der maximalen Rückendeckung wolle Singh ihn bei seiner neuen Herausforderung zur Seite stehen. „Herr Aiello hat in seiner Zeit bei HLS Sacha bereits mehrfach unter Beweis gestellt, dass er die nötigen Führungsqualitäten mit sich bringt. Er wird damit den Standort in eine positive Richtung bewegen.“

Diese Ziele hat sich der neue Abteilungsleiter gesetzt

Die Ausgangslage für einen Umschwung machen Hoffnung auf Erfolg. Denn für das gesamte Jahr 2023 seien die Auftragsbücher des Ingenieursbüros bereits restlos ausgelastet. Diese Planungssicherheit ergebe sich durch diverse Projekteingänge seitens der Hauptkunden Mercedes Benz, Thyssenkrupp Automotive, BMW, Audi und EBZ Systec. Dementsprechend wolle sich der neue Abteilungsleiter nun auch auf die zielgerichtete Umsetzung fokussieren. Dafür erklärt Aiello den Teamgedanken als entscheidendes Hauptaugenmerk: „Ohne ein funktionierendes Team gibt es keinen Erfolg. Hierbei spreche ich nicht nur von unserem Personal in der HLS allein, sondern vom zusätzlich aus Kunden und Lieferanten bestehenden Gesamtkonstrukt. Nur wenn diese Zusammenarbeit harmoniert, kann das gemeinsame Ziel 'Projekterfolg' erreicht werden.“

Was soll sich bei HLS Sacha mit der Neubesetzung ändern?

Ausschlaggebend sei hierfür die Optimierung der internen Prozesse und ein faires Miteinander. Letzteres könne nur durch die Einführung einer offenen Kommunikation erreicht werden. „Um den überdurchschnittlichen Druck der Automobil-Branche entgegenzuwirken, müssen wir eine Arbeitsatmosphäre schaffen, in der sich unsere Mitarbeitenden wohlfühlen. Die Kollegen sollen positive Gedanken mit ihrer Tätigkeit verknüpfen und sich so auf den nächsten Arbeitstag freuen können“, kündigt Aiello an. Dass er dafür bereits alle Hebel in Bewegung setze, attestiert ihm der Geschäftsführer höchstpersönlich. Pawan Kumar Singh sehe sich nämlich durch „eine bereits merklich gesteigerte Teammoral“ in seinem Vertrauen bestätigt.

HLS Sacha will zu alter Stärke zurückfinden

Damit könnte auch der erste Grundstein für eine Erreichung der wirtschaftlichen Ziele gelegt sein. Denn die HLS Sacha GmbH will sich mittelfristig wieder zu einer festen Branchengröße entwickeln. „Wir wollen an die erfolgreiche Zeit vor dem Jahr 2018 wieder anknüpfen. Damals expandierte die HLS, baute sein Personal aus und konnte regelmäßig neue Kunden für sich gewinnen. Es muss unser Ziel sein wieder zu dieser Agilität und Effizienz in unserem Geschäftsbetrieb zurückzukehren“, gibt Singh vor. Dafür wolle Anthony Aiello zukünftig seinem Team „durch Wind und Wetter den Weg weisen“. Er möchte das ihn gesetzte Vertrauen zurückzahlen, indem er auf „Respekt, Vertrauen und Kommunikation“ setze. Als Ansprechpartner und Vermittler zwischen den Mitarbeitern, der Geschäftsleitung sowie Kunden als auch Lieferanten, wolle er so die Rückkehr zu erfolgreichen Zeiten stets im Blick behalten.