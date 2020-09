Gersthofener Unternehen Humbaur bildet neue Azubis aus

Die Ausbildung eigener Mitarbeiter sei dem Gersthofener Unternehmen Humbaur sehr wichtig. Jedes Jahr werden deshalb Ausbildungsplätze für junge Menschen angeboten. Die Jugendlichen können im Unternehmen verschiedene Berufsrichtungen einschlagen. Vom Fertigungsmechaniker über technischem Produktdesigner bis hin zum Mediendesigner. Auch dieses Jahr hat der Anhänger- und Kofferaufbauten Spezialist wieder neue Ausbildungsplätze vergeben. Insgesamt 14 neue Auszubildende haben am 1. September ihre Ausbildung begonnen.

Ein spannender erster Tag für alle

Der 1. September fand auch dieses Jahr ein Willkommensprogramm für die Neulinge statt. Nach einer Firmenpräsentation gab es eine Betriebsbesichtigung. So konnten angehenden Azubis nicht nur das gesamte Firmengelände entdecken, sondern können sich auch schneller in der neuen Umgebung zurechtfinden. Danach Thema Verhaltenskodex. Anschließend wurde gemeinsam Pizza gebacken und gegessen. In den folgenden Tagen sollen verschiedene Schulungen die Neulinge auf ihren künftigen Arbeitsalltag vorbereiten, sodass sie vorbereitet in ihr erstes Lehrjahr starten können.

Mit einer Festanstellung könne gerechnet werden

Derzeit sind 34 Auszubildenden bei Humbaur beschäftigt. Einige befinden sich bereits im dritten Lehrjahr und damit im Endspurt. Die Stimmung ist ebenso gut wie die Ergebnisse. Das Gersthofener Unternehmen setzt alles daran, dass die Auszubildenden ihre Ausbildung bestmöglich abschließen können. Und das Beste: in der Regel kann jeder der möchte danach in eine Festanstellung bei Humbaur gehen. So ist der erste Arbeitsplatz gleich gesichert.

Derzeitige Ausbildungsberufe bei Humbaur

Kaufmann/-frau für Büromanagement (m/w/d)

Industriekaufmann (m/w/d)

Fachinformatiker der Fachrichtung Systemintegration (m/w/d)

Fachkraft für Lagerlogistik (m/w/d)

Fachlagerist (m/w/d)

Fachkraft für Metalltechnik, Fachrichtung Konstruktionstechnik (m/w/d)

Maschinen- und Anlagenführer (m/w/d)

Fertigungsmechaniker (m/w/d)

Mediengestalter (m/w/d)

Technischer Produktdesigner (m/w/d)

Über Humbaur

Humbaur zählt zu den Größten in der Welt der Anhänger und Fahrzeugaufbauten. Das inhabergeführte Familienunternehmen bietet rund 420 verschiedene Anhänger-Serienmodelle für Gewerbe- und Privatkunden und 230 Modelle seiner FlexBox-Fahrzeugaufbauten. Mit 500 Beschäftigten werden rund 52.000 Anhänger jährlich am Standort Gersthofen produziert. Der Experte für Anhänger und Transportlösungen von 750 Kilogramm bis 50 Tonnen Gesamtgewicht ist national und international tätig und fertigt auch Sonder- und Speziallösungen.