Funkanalyse ergibt deutliche Zuwächse bei Radio Fantasy

Die am 8. Juli 2020 veröffentlichten Ergebnisse der Funkanalyse Bayern 2020 zeigen bei Radio Fantasy deutliche Zuwächse auf. 557.000 Menschen haben kennen den Sender und haben ihn auch „schon mal gehört“. Mit diesem Rekordwert ist Radio Fantasy wieder die bekannteste Lokalradiomarke im Sendegebiet. Gestiegen ist auch der „Weiteste Hörerkreis“ auf jetzt 318.000 Hörer. Außerdem hat sich die Zahl der Stammhörer erhöht. Über 100.000 Menschen hören den Sender an mindestens vier Tagen pro Woche.

Verweildauer ist gestiegen

Bei der durchschnittlichen Stunden-Nettoreichweite kann ein Zuwachs von 20 Prozent verzeichnet werden: Zwischen 6 und 18 Uhr hat Radio Fantasy im Schnitt 18.000 Hörer. In dieser Kernradiozeit ist das Programm die lokale Nummer 1 in der werberelevanten Zielgruppe der 14- bis 49-Jährigen im Sendegebiet. Die Verweildauer ist um 16 Prozent gestiegen und liegt laut Funkanalyse Bayern 2020 bei 89 Minuten. Auch die Hörer-Strukturmerkmale entwickeln sich weiter positiv: Das Durchschnittsalter der Stammhörer liegt bei 35,2 Jahren. Der Anteil der Hörer im Weitesten Hörerkreis, die in Haushalten mit einem Nettoeinkommen von mindestens 2.000 Euro leben, liegt bei 77 Prozent.

„Entwicklung ist sehr positiv“

„Die Entwicklung unserer zahlreichen Programme ist sehr positiv“, betont Geschäftsführer Andreas Dürr. „Besonders freue ich mich über die deutlichen Zuwächse in unserem Hauptprogramm. Mein herzlicher Dank gilt unseren treuen Hörern, zuverlässigen Partnern und dem gesamten Team." Programmleiter Alex Woldrich ergänzt: „Vielen Dank an alle, die uns zum Teil ihres Alltags gemacht haben, die Teil unserer Community sind. Bei uns kommt jeder zu Wort, darf jeder seine Meinung sagen. ‚Gut gelaunt – wie du und ich‘, das ist das Motto, mit dem wir jeden Tag mit großer Freude für Augsburg und das Fantasyland senden.“

Über Radio Fantasy

Am 21. März 1987 hat Radio Fantasy aus Augsburg seinen Sendestart gefeiert. Das Musikversprechen des Senders lautet: „Wir spielen die neuen Hits.“ Das UKW-Sendegebiet von Radio Fantasy liegt zwischen Donauwörth und Landsberg, Günzburg und Dachau. Über DAB+ ist neben Radio Fantasy seit 2015 zusätzlich das Programm von Radio Fantasy LOUNGE und seit 2018 das von Radio Fantasy CLASSIX zu empfangen.

Über die FUNKANALYSE BAYERN

Die FUNKANALYSE BAYERN wird seit 1989 jährlich im Auftrag der Bayerischen Landeszentrale für neue Medien (BLM) und der privaten Rundfunkanbieter in Bayern durchgeführt. Sie liefert Reichweitendaten für die bayerischen Hörfunkprogramme. Darüber hinaus werden Informationen zur qualitativen Beurteilung der Programme sowie Daten zur Entwicklung des Internets erhoben. Die Untersuchung wird im Frühjahr durchgeführt und basiert hauptsächlich auf computergestützten Telefoninterviews (CATI-Methode) sowie ergänzenden Online-Interviews (CAWI-Methode). Repräsentative Daten zur Hörfunknutzung wurden 2020 insgesamt von mehr als 24.000 Personen ab 14 Jahren erhoben.