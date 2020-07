Funkanalyse Bayern bestätigt Hörer-Vertrauen in Hitradio RT1

„Ein so hohes Vertrauen in einer so turbulenten Zeit bei unseren Hörern zu genießen, das erfüllt uns alle mit Stolz“, verkündet das ganze RT1-Team. „Wir wollen unsere Hörer auch in Zukunft gut unterhalten und bestens informieren. Dass wir gerade auch in diesen unruhigen Zeiten der Vertrauenssender für Augsburg Stand und Land sind, bestätigt uns in unserer täglichen Arbeit und bestärkt uns einmal mehr, für unsere Hörer unser Bestes zu geben. Wir sagen Danke für’s Einschalten.“

Reichweitenstärkstes lokales Radioprogramm



Hitradio RT1 wurde auch in der diesjährigen Quoten-Erhebung als das reichweitenstärkste lokale Radioprogramm in der Region ausgewiesen. Jeden Tag schalten den Sender für Augsburg Stadt 124.000 Hörer ein. Dies ist eine Steigerung von plus 20.000 Hörern gegenüber der Vorjahresmessung. Insgesamt kommt das RT1-Sender-Network mit seinen Lokalstationen in Augsburg, Neuburg-Schrobenhausen, Donauwörth und Memmingen, sowie seinen beiden DAB+ Programmen „RT1 IN THE MIX“ und „RT1 RELAX“ auf 50.000 Hörer pro Durchschnittsstunde und erreicht 205.000 Hörer am Tag.

Anstehender Personalwechsel

Erst Ende Juni wurde bekannt, dass Hitradio RT1 die Programmleitung verstärken wird. Bei dem Lokalsender wird es demnächst drei neue Personen in Leitungsfunktionen geben.

Über Hitradio RT1



HITRADIO RT1 ist ein Lokalradio der zur Mediengruppe Pressedruck gehörenden rt1.media Group. Das Hitradio Rt1 hat seinen Sitz im Medienzentrum Augsburg. Das Sendegebiet umfasst die Stadt Augsburg, die Landkreise Augsburg-Land, Aichach-Friedberg, Neuburg-Schrobenhausen, den nördlichen Landkreis Landsberg sowie Teile des Landkreises Donau-Ries.

Über die Funkanalyse Bayern

Die Funkanalyse Bayern wird einmal jährlich im Auftrag der Bayerischen Landeszentrale für neue Medien (BLM) vom Marktforschungsinstitut Kantar ermittelt und gilt in der Branche als die verbindliche Grundlage für die Werbe- und Mediaplanung. In der aktuellen repräsentativen Erhebung wurden deutschsprachige Personen ab 14 Jahren befragt. Die Funkanalyse Bayern fragt neben Radioreichweiten auch wichtige Qualitätskriterien in der Bevölkerung ab. Die hohen Kompetenzwerte des Programms bei Musik, Information, Verkehr und Wetter sind die Basis für eine eindrucksvolle Reichweite.