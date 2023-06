Führungswechsel im Augsburger Bürgeramt

Personalie

Neue Amtsleitung Simone Derst-Vogt. Foto: Michael Schorer

Seit dem 15. Juni ist das Bürgeramt der Stadt Augsburg unter neuer Führung. Vorgänger Dieter Roßdeutscher geht nach langjähriger engagierter Tätigkeit in den Ruhestand und gibt die Leitung an Simone Derst-Vogt ab. Das Bürgeramt Augsburg umfasst sechs Bürgerbüros in verschiedenen Stadtteilen und die Ausländerbehörde.

Werdegang der neuen Leitung

Derst-Vogt arbeitete vor dieser Anstellung zehn Jahre lang beim Bundesverwaltungsamt in Köln. Seit dem Jahr 2000 war die neue Führung beim Deutschen Patent- und Markenamt in München tätig. Ihre Themenschwerpunkte lagen hier in den Bereichen Kommunikation, Digitalisierung und Veränderungsmanagement. Seit 2017 war Derst-Vogt gleichzeitig die Leitung des Personalreferats an den Standorten München, Jena und Berlin. Für das Bürgeramt Augsburg hat Derst-Vogt viele Pläne.

Pläne der neuen Amtsleitung

Für viele Augsburger ist das Bürgeramt die erste Anlaufstelle in vielen Angelegenheiten. Das macht es zur Visitenkarte der Stadtverwaltung. Daher sollen die Aufgaben des Bürgeramtes „im Sinne der Augsburgerinnen und Augsburger kompetent, zielgerichtet und zeitnah erledigt werden.“, erklärt Simone Derst-Vogt. Die neue Tätigkeit als Leitung des Bürgeramts in Augsburg gebe Derst-Vogt die Möglichkeit gemeinsam mit den Kollegen das gesellschaftliche Miteinander und Leben in Augsburg mitzugestalten. Hauptziel wird die Weiterentwicklung der Digitalisierung in der Verwaltung sein und moderne, serviceorientierte Lösungen für alle Bürgerinnen und Bürger anzubieten. Außerdem soll die telefonische Erreichbarkeit ausgebaut werden, um niederschwellige, mehrsprachige Angebote für alle Augsburgerinnen und Augsburger kontinuierlich weiterzuentwickeln. Derst-Vogt möchte außerdem die Arbeit aller Mitarbeiter im Bürgeramt mehr hervorheben: „Gleichzeitig möchte ich die tägliche Arbeit und den Einsatz meiner Kolleginnen und Kollegen noch sichtbarer machen, damit ihr Engagement und ihre Leistung wertschätzend wahrgenommen werden,“ sagt Simone Derst-Vogt.

Stadt freut sich bereits auf Zusammenarbeit

Der zuständige Ordnungs- und Personalreferent Frank Pintsch unterstützt die Pläne der neuen Leitung und freut sich auf die zukünftige Zusammenarbeit: „Mit Frau Derst-Vogt haben wir für die Stadt Augsburg eine hochkompetente neue Amtsleiterin und engagierte Führungspersönlichkeit gewinnen können, die mit ihrer langjährigen und verschiedenen Tätigkeit im öffentlichen Sektor, vielfältige Erfahrungen mitbringt.“