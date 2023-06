Das erwartet die Gäste der Augsburger Sommernächte 2023

Veranstaltung

Archivbild. Die Augsburger Sommernächte sind nach der Corona-Pause endlich zurück. Foto: Gökhan Bozkurt gobo-pictures.com

Die Augsburger Innenstadt erstrahlt vom 29. Juni bis 1. Juli in einem ganz besonderen Glanz, denn die Augsburger Sommernächte kehren zurück. Vom Rathausplatz bis zum Ulrichplatz warten 16 Bühnen, auf denen rund 90 Künstler ihr Publikum unterhalten. Geboten wird ein Programm aus Live-Musik, Tanz, Entertainment und Kulinarik. „Die Sommernächte stehen für Gemeinschaft, Toleranz und Zusammenhalt. Jede und jeder ist willkommen und kann sich zwischen St. Ulrich und dem Rathausplatz von der einzigartigen Atmosphäre in unserer schönen Stadt mitreißen lassen“, erklärte Oberbürgermeisterin Eva Weber und fügte an: „Die Vorbereitungen für ein Fest dieser Größe hat allen Beteiligten viel Energie, Kraft und manchmal auch viele Nerven gekostet – und ich möchte mich herzlich bei allen bedanken, die es ermöglicht haben, dass die Sommernächte in diesem Jahr wieder stattfinden. Besonders bedanken möchte ich mich auch bei den Anwohnerinnen und Anwohnern für ihre Toleranz und Nachsicht vor und während der Festtage. Die Augsburger Sommernächte sind nicht nur ein Ausdruck der kulturellen Vielfalt, sondern auch des Zusammenhalts, der Augsburg zu einer ganz besonderen Stadt macht“.

Diese Künstler sind auf den Augsburger Sommernächten mit dabei

Mit einem Auftritt der Band Juli auf der Stadtsommerbühne vor St. Ulrich verspricht der Auftakt der Augsburger Sommernächte den Veranstaltern zufolge unvergesslich zu werden. Juli, die für ihre Songs wie „Perfekte Welle“ und „Elektrisches Gefühl“ bekannt sind, spielen am Donnerstag, 29. Juni um 20:15 Uhr aus ihrem neuen Album und geben ihre größten Hits zum Besten. Auf den anderen Bühnen wird leidenschaftlichem Jazz, Folk-Melodien oder elektronischen Beats dargeboten. Mit Latin-Klängen kommt eine gehörige Portion Rhythmus und Lebensfreude ins Spiel, während Unplugged-Performances authentische Musikerlebnisse versprechen. Rockabilly-Fans dürfen sich auf den Sound der 50er Jahre freuen und Cosmic sorgt mit einer Mischung aus Elektro und psychedelischen Klängen für ein außergewöhnliches Erlebnis.

Wieder mit dabei ist außerdem die „Silent Disco“, auf der jeder für sich alleine zur Musik seiner Wahl tanzen kann. Für alle, die Swing oder Tango lieben oder gerne kennenlernen möchten, stehen auf der Swingbühne erfahrene Tanzlehrer bereit, um in Schnupperkursen die Grundlagen zu vermitteln.

Das bedeuten die Augsburger Sommernächte für die Stadt

„Die Augsburger Sommernächte sind von großer Bedeutung für unsere Stadt“, sagt Ekkehard Schmölz, Leiter von Augsburg Marketing und ergänzt: „Sie tragen nicht nur zur Stärkung des kulturellen Lebens bei, sondern haben auch einen positiven Einfluss auf das Image von Augsburg. Während den Veranstaltungstagen trifft man immer wieder Menschen, die eigens nach Augsburg kommen, um gemeinsam mit uns Augsburgerinnen und Augsburgern zu feiern, und die Augsburg als lebendige und attraktive Stadt wahrnehmen. Die Sommernächte bringen Menschen zusammen und schaffen ein Gefühl von Gemeinschaft. Sie zeigen, dass Augsburg ein Ort ist, an dem man feiern, genießen und unvergessliche Erlebnisse teilen kann.“

Die Augsburger Sommernächte sind „Schlemmernächte“

Doch bei den Augsburger Sommernächten geht es nicht nur um Musik. Auch für das leibliche Wohl ist gesorgt. Vor allem lokale Gastronomen bieten den Gästen diverse Köstlichkeiten an. Von Fingerfood über Cocktails bis hin zu ausgefallenen Eiskreationen, ob Burger oder Falafel, ob Fleisch oder vegan – die Vielfalt des kulinarischen Angebots soll laut den Veranstaltern keine Wünsche offen lassen. Wer es süß mag, kann sich auf duftende Crêpes freuen. Und für diejenigen, die etwas Außergewöhnliches probieren möchten, gibt es besondere Leckerbissen wie Trüffel-Popcorn, Pão de Queijo sowie Albondigas en Salsa.