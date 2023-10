Förderprogramm für mehr Landärzte in Schwaben startet an Uni Augsburg

Förderung

Die Universität Augsburg. Foto: B4BSCHWABEN.de

Federführend für das neue Förderprogramm ist das Institut für Allgemeinmedizin unter Leitung von Prof. Dr. Marco Roos, der das Programm auch wissenschaftlich begleiten wird. Eine jüngst veröffentlichte Studie widmet sich der Frage, was Medizinstudierende motiviert, sich fürs Landarzt-Leben zu interessieren. Der Mangel an Hausärzten bedroht zunehmend die medizinische Versorgung, insbesondere im ländlichen Raum: Für Bayern wird mit einer Bedarfslücke von bis zu 3.000 Hausärzten in den nächsten zehn Jahren gerechnet.

Neues Projekt an Universität Augsburg soll Ärzte-Nachwuchs auf dem Land fördern

An der Medizinischen Fakultät der Universität Augsburg ist nun ein Projekt gestartet, das die Studierenden für das Fach Allgemeinmedizin und eine spätere Niederlassung auf dem Land begeistern soll. „An den Standorten Erlangen, Würzburg und München hat man bereits sehr gute Erfahrungen mit dem Programm „Beste Landpartie Allgemeinmedizin“ gemacht, das vom Freistaat Bayern gefördert wird. Daran wollen wir in Augsburg anschließen“, kündigt Prof. Dr. Marco Roos, Inhaber des Lehrstuhls für Allgemeinmedizin, an. „Ich freue mich, dass wir alle Studierenden mit dem Wunsch einer landärztlichen Tätigkeit ab jetzt eng begleiten können. Wir versprechen uns davon, die zukünftige wohnortnahe Gesundheitsversorgung in Schwaben zu unterstützen.“

Förderung in Höhe von 660 Euro im Monat

Das Ziel des vom Freistaat Bayern aufgelegten BeLA-Programms ist es, den angehenden Ärzten während des gesamten Studiums eine enge Beziehung zum Fach Allgemeinmedizin und zu ländlichen Regionen zu vermitteln, um auch in Zukunft eine flächendeckende und möglichst wohnortnahe medizinische Versorgung auf hohem Niveau gewährleisten zu können. Das Programm schlägt eine Brücke zwischen Medizinerausbildung und Hausarztpraxis. Die teilnehmenden Studierenden erhalten eine Förderung in Höhe von 600 Euro im Monat im Praktischen Jahr und verpflichten sich im Gegenzug, Teile davon in der ländlichen Region zu absolvieren. Gesundheitsminister Klaus Holetschek übergab persönlich den Förderscheck in Höhe von 1,138 Millionen Euro für das Gesamtprojekt an den Projektleiter Roos.

Hausärzte als Kooperationspartner

Das Projekt BeLA-Schwaben hat einen besonderen Ansatz gewählt, der sich von den bereits vorhandenen Standorten unterscheidet: Die Medizinstudierenden werden sowohl entsprechend ihrer Bedarfe als auch der spezifischen Herausforderungen einer ärztlichen Arbeit in der ländlichen Region geschult. Eine große Rolle spielt dabei die Selbstbestimmung der jungen Menschen, die entlang einer kompetenzorientierten Basis unterrichtet werden, die auch die individuellen Interessen berücksichtigt.

Lehrplan ergänzt Ausbildung der zukünftigen Landärzte

Die Vorbereitung auf die zukünftige Arbeit vor Ort erfolgt im direkten Kontakt mit Rollenmodellen und den teilnehmenden Regionen. Hierfür wird ein Lehrplan geformt, der gemeinsam mit den Teilnehmenden des Programms aktiv gestaltet wird. Es enthält sowohl Hands-on Einheiten zur Vermittlung praktischer Fähigkeiten als auch theoretischen Input. Selbststudium, angeleitetes Arbeiten vor Ort sowie universitäre Lehre ergänzen die Ausbildung der zukünftigen Landärzte. Durch ein wiederholendes Besprechen der Inhalte und Bedürfnisse in einem Gremium der Studierenden soll eine teilnehmerorientierte Ausbildung gewährleistet werden. Für die inhaltliche Ausgestaltung werden Hausärzte aus den Regionen als Experten und Kooperationspartner in der Ausbildung gewonnen werden.

Ruhiges Landleben und die Nähe zu Patienten

Zur Frage, was junge Menschen motiviert, sich für eine spätere Landarzt-Tätigkeit zu interessieren, hat Marco Roos kürzlich eine Studie in der „Zeitschrift für Allgemeinmedizin“ veröffentlicht. Während des BeLA-Programms an der Friedrich-Alexander-Universität Erlangen-Nürnberg befragten er und sein Team die geförderten Studierenden. Die vier wesentlichen Aspekte sind demnach: das ruhige Landleben, die Nähe zu den Patienten, die Familie auf dem Land und die Unterschiede zum Stadtleben.