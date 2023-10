HighTechAgenda: So startet die Universität Augsburg ins neue Semester

Innovation

Die Universität Augsburg startet in ein neues Semester. Foto: B4BSCHWABEN.de

Etwa 3.700 junge Menschen beginnen ihr Studium an der Universität Augsburg, über 19.200 Studierende sind insgesamt eingeschrieben. „Ich wünsche unseren Studierenden, aber auch den Beschäftigten an der Universität Augsburg ein erfolgreiches Semester. Ganz besonders freue ich mich wieder so viele Erstsemester begrüßen zu dürfen“, erklärt Prof. Dr. Sabine Doering-Manteuffel, Präsidentin der Universität im Namen der Universitätsleitung.

Die neue Universitätsleitung startet in die Amtszeit

Mit dem 1. Oktober 2023 nahm die neu gewählte Universitätsleitung, zu der neben Präsidentin Prof. Dr. Sabine Doering-Manteuffel und Kanzler Alois Zimmermann drei Vizepräsidenten gehören, ihre Arbeit auf:

Prof. Dr. Peter Welzel

Vizepräsident für Finanzstrategie und Personalentwicklung

Prof. Dr. Frank Kramer

Vizepräsident für Internationalisierung, Digitalisierung und Technologieallianzen

Prof. Dr. Andreas Rathgeber

Vizepräsident für Bildungserfolg - Lehre und Studium

Die Universität Augsburg rüstet sich für die HighTechAgenda

Von Lösungsansätzen für die Herausforderungen des digitalen Zeitalters über hybride Algorithmen bis hin zu Digital Health und neuartigen Biosensoren – die Professorinnen und Professoren, die im Rahmen der Hightech Agenda Bayern an die Universität Augsburg berufen wurden, forschen zu vielfältigen Themen. Unter anderem werden mit den HTA-Mitteln das Zentrum für Klimaresilienz, das Centre for Advanced Analytics and Predictive Sciences (CAAPS) und das KI-Produktionsnetzwerk intensiv in ihrem Aufbau unterstützt. Bereits 26 der 33 neuen HTA-Professuren konnten in Augsburg besetzt werden.

Leopold Mozart College startet mit neuem Konzept

Das frühere Leopold-Mozart-Zentrum startet mit neuem Konzept und dem neuem Namen Leopold Mozart College of Music ins Studienjahr 2023/24. Dort beginnen aktuell 37 junge Musikerinnen und Musiker ihr Studium im neuen Bachelorstudiengang Musik und weitere 34 im künstlerischen Masterstudiengang Musik.

Insgesamt können aktuell an der Universität Augsburg 91 Studiengänge mit Bachelor, Master- oder auch Staatsexamensabschluss studiert werden. Neu hinzu kommt in diesem Semester der Bachelor-Studiengang Hebammenwissenschaft, dual konzipiert von Medizinischer Fakultät und Universitätsklinikum Augsburg. Die Erst und Neueinschreibungen bewegen sich auf einem stabilen Niveau und werden erfahrungsgemäß noch bis Ende des Monats Oktober wachsen.

In der Humanmedizin startet mit dem weiteren Aufbau der Fakultät mit diesem Studienjahr die erste Kohorte mit erstmals 170 Studierenden im ersten Semester, insgesamt 518 Studierende sind damit an der Medizin eingeschrieben.

Zu den besonders nachgefragten Studiengängen (entsprechend der absoluten Einschreibezahlen) gehörten in diesem Jahr der Bachelor Betriebswirtschaftslehre, die Rechtswissenschaft und das Lehramtsstudium Grundschule.

Universität Augsburg stellt neue App für Studierende vor

Alles fürs Studium in der Hosentasche. Unter diesem Motto geht in diesem Semester außerdem die neue „UniAugsburg App“ an den Start. Sie soll Studierende bei der Organisation des Studiums und des Uni-Alltags unterstützen. An einem Ort werden die Zugänge zum Bibliothekskonto, dem studentischen E-Mail und weitere Infos gebündelt. Neben diesen zentralen Tools, die die App integriert, bietet sie aktuelle Neuigkeiten der Universität und ihrer Service-Einrichtungen. Damit sind jederzeit und an jedem Ort Studierende immer up-to-date. Die App ist für Android und iOS verfügbar.