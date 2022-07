FNZ zieht im Walter Technology Campus Augsburg ein

Neuer Standort

Der neue Standort von FNZ im Walter Technology Campus Augsburg. Foto: Walter.

Die FNZ Competence Center GmbH (FNZ) hat ihre neuen Räumlichkeiten im Walter Technology Campus Augsburg bezogen. Welche Möglichkeiten der Umzug für die Firma und den Walter Technology Campus bietet.

In einem Verwaltungsgebäude des ehemaligen Fujitsu-Werksgeländes im Süden der Stadt haben nun rund 160 Mitarbeiter einen neuen Arbeitsplatz. Das Competence Center ist eine Tochtergesellschaft der in München ansässigen Bank Ebase. Diese ist wiederum Teil der FNZ-Gruppe, einem Anbieter von digitalen B2BAnlagelösungen für Finanzdienstleister ist. Der Mietvertrag wurde bereits im Sommer des vergangenen Jahres geschlossen. Auf insgesamt drei Etagen nutzt das Competence Center zukünftig rund 2.700 Quadratemter mit insgesamt 50 Räumen.

Bis zum Ende des Jahres 2021 war in dem Gebäude 31 das Impfzentrum der Stadt Augsburg untergebracht. Seitdem liefen Umbauarbeiten in dem Komplex nach den Wünschen des Competence Center. „Wir haben eine umfangreiche Modernisierung dieser Flächen vorgenommen in enger Abstimmung mit dem neuen Mieter und seinen Anforderungen für eine langfristige Nutzung. Dabei konnten wir ein innovatives Büro- und Raumkonzept verwirklichen, um den Beschäftigten beste Bedingungen zu ermöglichen“, erklärt Jürgen Kolper, Vorstand der Walter Beteiligungen und Immobilien AG, zu den abgeschlossenen Arbeiten.

„Wir freuen uns auf unsere neue Heimat in diesen neuen Räumen mit ihren hervorragenden Möglichkeiten für vernetztes Arbeiten im Team. In den kommenden Jahren werden wir hier unsere Aktivitäten unter besten Bedingungen durchführen können“, erklärt Sabine Sinowetz, Geschäftsführerin der FNZ Competence Center GmbH. Nach eigenen Angaben seien die Infrastruktur des Walter Technology Campus sowie das Glasfasernetz und die Erreichbarkeit mit dem Auto und dem Nahverkehr Vorteile dieses Standortes.

Die Zukunft des Technology Campus

„Mit dem Competence Center haben wir einen weiteren langfristigen Mieter im Walter Technology Campus Augsburg gewinnen können, der im Bereich der Zukunftstechnologien aktiv ist. In der Zukunft möchten wir hier im Zusammenspiel mit dem nahegelegenen Innovationspark sowie den zahlreichen Einrichtungen von Wissenschaft und Forschung einen neuen Technologie-Hub errichten“, erklärt Jürgen Kolper.