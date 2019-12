Fech Fenstertechnik erweitert seine Geschäftsführung

Für Tobias Fech stand es schon in jungen Jahren fest: Eines Tages möchte er den Betrieb seines Vaters Werner Fech übernehmen. Dieser gründete Ende der 80er Jahre die Firma Fech Fenstertechnik in Buttenwiesen. Inzwischen ist der Firmensitz in Nordendorf. Mit der Erweiterung der Geschäftsführung möchte das Unternehmen sich nun darauf vorbereiten, dass der Generationenwechsel eines Tages reibungslos vonstattengeht.

Vorbereitung durch Ausbildung

Tobias Fech bereitete sich auf diesen Schritt in die Geschäftsführung allerdings bereits im Vorfeld vor. Direkt nach seinem Schulabschluss startete er eine Ausbildung bei einem großen Lieferanten der Fech Fenstertechnik GmbH. Dort arbeitete er anschließend noch einige Monate im Vertrieb. Es folgte eine weitere Arbeitsstelle bei einem Lieferanten in Bitburg, wo er weiteres über Fenster, Türen und den damit verbundenen Arbeitsabläufen lernte. Zum 1. Januar 2016 wechselte Tobias Fech dann schließlich in den Betrieb seines Vaters nach Nordendorf zurück. Exakt drei Jahre, in denen er weitere Erfahrungen im Alltagsgeschäft der Firma Fech sammelte, später steht dann der Aufstieg in die Geschäftsführung an. Werner Fech plant unterdessen, sich von Jahr zu Jahr mehr aus der Geschäftsleitung zurückzuziehen, sodass Tobias Fech eines Tages den Betrieb komplett führen wird.

Über Fech Fenstertechnik

Die Fech Fenster GmbH & Co KG wurde 1989 von Werner Fech in Buttenwiesen gegründet. Als ein Ein-Mann-Unternehmen expandierte Fech 1997 durch die Entwicklung eines inzwischen patentierten Fenstersystems. Dieses wird zwischenzeitlich deutschland- und europaweit angewendet. Nachdem das Firmengebäude in Buttenwiesen zu klein geworden war, entstand 2013 der Fech-Neubau in Nordendorf. Aktuell beschäftigt das Unternehmen rund 30 Mitarbeiter.