FCA schenkt Glühwein und Punsch für den guten Zweck aus

Soziales

An fünf Tagen schenken Profis des FCA in der Almhütte auf dem Rathausplatz Glühwein und alkoholfreien Punsch aus. Quelle: FCA

Am 27.11.23 öffnete der Augsburger Christkindlesmarkt seine Tore. Wie bereits im Vorjahr 2022 wird der FC Augsburg in den Wochen vor Weihnachten dort an mehreren Tagen präsent sein und die Aktion „Firma mit Herz“ von Hörfunk-Medienpartner Hitradio RT1 unterstützen.

Für den guten Zweck

An insgesamt fünf Terminen schenken Profis und Funktionäre des FCA in der Almhütte auf dem Rathausplatz Glühwein und alkoholfreien Punsch aus. Von jedem verkauften Getränk. Das in der Anwesenheit der FCA-Vertreter verkauft wurde, spenden Almhütten-Wirt Dieter Held sowie der FCA jeweils 50 Cent im Rahmen der RT1-Weihnachtsträume. Für jedes verkaufte Getränk geht somit ein Euro an die Stiftung Kartei der Not, die unverschuldet in Not geratene Menschen aus der Region Augsburg unterstützt.

Wann wird der FCA auf dem Markt anzutreffen sein?

An diesen Terminen wird der FCA jeweils von 18.00 Uhr bis 20.00 Uhr in der Almhütte auf dem Augsburger Christkindlesmarkt zu Gast sein und dort Glühwein oder alkoholfreien Punsch ausschenken.

Montag, 4. Dezember: Mads Pedersen und Frederik Winther

Montag, 11. Dezember: Phillip Tietz und Robert Gumny

Dienstag, 12. Dezember: Kevin Mbabu und Japhet Tanganga

Montag, 18. Dezember: Präsident Markus Krapf und Sandra Mergner aus dem Frauen-Team

Dienstag, 19. Dezember: Geschäftsführer Michael Ströll und Sportdirektor Marinko Jurendic

Ein voller Erfolg im Jahr 2022

„Es ist für uns eine Herzensangelegenheit, die RT1-Weihnachtsträume zu unterstützen. Durch die Glühwein-Aktion konnten wir letztes Jahr gemeinsam mit Almhütten-Wirt Dieter Held 5.000 Euro an die Stiftung Kartei der Not spenden, diese Summe wollen wir auch heuer wieder knacken“, schwärmt FCA-Geschäftsführer Michael Ströll, der sich auf seinen eigenen „Dienst“ am Dienstag, 19. Dezember, freut.